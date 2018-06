Hyrynsalmen Luvankylällä on tehty ilkivaltaa autiolle autotallille. Autotallin lukitus on rikottu sahaamalla ovensalvan rautainen kiinnikelenkki poikki.



Autotallin oven lukitus on joutunut samanlaisen ilkivallan kohteeksi jo useamman kerran.



Poliisin mukaan viimeisin vahingonteko tapahtui juhannusviikonlopun aikana.