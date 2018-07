Iin kunta saa lähes 400 000 euroa työllistämishankkeeseen

Iin kunta on saanut Tuunataan työtä -työllistämishankkeelle 382 388 euron rahoituksen. Rahoitus on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen päätöksellä. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahastosta. Hanke toteutetaan yhdessä Micropolis Oy:n kanssa alkaen syksyllä 2018.

Työllistämishankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa hyödynnetään kestävää kehitystä ja kiertotaloutta. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat erityisesti yli 50-vuotiaat työttömät. Lisäksi hankkeessa huomioidaan muun muassa työttömyysuhan alla olevat, pitkäaikaistyöttömät, erityistä tukea tarvitsevat ja yli kolme kuukautta työttömättä olleet alle 29-vuotiaat iiläiset.

Hankkeessa on tarkoitus tuotteistaa kunnan ja yritysten käytöstä poistettuja materiaaleja. Kierrätystoiminnassa päävastuutoimijana on Iipaja. Hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia palvelu- ja tuoteliiketoimintoja yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi hankkeessa kokeillaan palkkatyön ja yrittäjyyden välimuotoja.

Ikääntyville hankkeessa on suunnitteilla työtehtäviä, jotka voivat olla aluksi keikkaluontoisia ja määräaikaisia, mutta omien voimavarojen mukaan tavoitteellisia.

Jotta tavoitteet saavutettaisiin, ottaa Iin kunta käyttöön esimarkkinavuoropuhelut. Työllistämiseksi kokeillaan myös käänteisen kilpailutuksen menetelmää. Lisäksi kunta aikoo työllistää hankkeen kohderyhmää erilaisiin urakoihin, jotka suuntautuvat erityisesti luonto- ja virkistyskohteisiin.



Hankeen projektipäälliköksi on valittu KM Maija Rusila ja projektisuunnittelijaksi metsätalousinsinööri Veli-Pekka Korhonen.