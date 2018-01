Hyrynsalmi valmistautuu evakuoimaan sähkökatkojen piinaamia asukkaita – lehmiä lypsetty tiloilla käsin

Hyrynsalmen kunta valmistautuu evakuoimaan sähköttä olevia asukkaitaan.



Kunnanjohtaja Heimo Keränen kertoo, että kunta varautuu evakuoimaan muutamista kymmenistä muutamiin satoihin kuntalaisiin.



– Valmistaudumme majoittamaan sellaisia kuntalaisia, jotka haluavat tulla sähköttömistä taloistaan pois. Tarvittaessa haemme ihmiset kuntakeskukseen lämpimään palveluiden ja juoksevan veden ääreen, hän kuvailee.



– Erityisesti iäkkäät ihmiset eivät välttämättä pysty asumaan maalla pitkäaikaisen sähköttömyyden vuoksi. Meidän täytyy miettiä, mihin heidät majoitetaan.



Keräsen mukaan mahdollinen evakuointi voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtämällä asukkaat kunnan omistamiin rivitaloasuntoihin taajamassa.



– Pystymme hyvin nopeasti majoittamaan 100-200 ihmistä. Mutta en usko, että tarve tulee olemaan niin suuri.

Hyrynsalmella on pärjätty 1950-60 –luvulle ilman sähköjä, joten ihmiset eivät ole avuttomia sähköttömyyden äärellä. Kunnanjohtaja Heimo Keränen



Kunnanjohtaja kertoo, että tarvittaessa myös matkailukeskus Ukkohallan alueelle on runsaasti mökkejä, joihin voidaan majoittaa ihmisiä yhteistyössä yksityisten mökinvuokraajien kanssa.



– Jos kriisi pahenee, niille voi olla tarvetta. Etupäässä koetamme kuitenkin ratkaista tilanteen majoittamalla ihmiset kunnan tiloihin.



Juomavettä lumesta



Hyrynsalmen kunnantalolle perustettiin uudenvuodenaattona poikkeusolosuhteiden johtokeskus kunnanhallituksen huoneeseen. Sinne kokoontuu muun muassa kunnan edustajia, sosiaali- ja terveystoimen väkeä sekä pelastuslaitoksen toimijoita pari kertaa päivässä päivittämään tilannekuvaa ja jakamaan toimintaohjeita.



Johtokeskuksen ansiosta kunnassa tiedetään tarkkaa, miten monta sähkötöntä taloutta alueella on ja missä ne sijaitsevat. Torstaina aamupäivällä yhdentoista aikoihin Hyrynsalmella oli Keräsen mukaan 529 taloutta ilman sähköjä. Pahimmillaan luku on ollut yli 1100. Pisimmät katkot Hyrynsalmella ovat kestäneet jopa neljä vuorokautta.



Tällä haavaa suurimmissa ongelmissa sähkökatkojen osalta ollaan kunnan itäosissa, muun muassa Moisiovaaralla, Tapaninkylällä, Pekankylällä ja Hakokylällä.



Ajoittain sähköt ovat palanneet ja kuntalaiset ovat päässeet lataamaan kännyköidensä akkuja, peseytymään ja laskemaan talteen juomavettä. Sähköttömyys kun merkitsee muun muassa sitä, että sähköllä toimivat veden pumppaamot eivät toimi eli hanasta ei tule vettä.



– Kuntalaiset ovat sulattaneet juomavettä lumesta. Myös naapuriapu on tullut tuikitärkeäksi. Naapurit, ystävät ja sukulaiset auttavat toinen toisiaan. Olen hyvin ylpeä siitä, että kriisitilanteessa auttaminen toimii.



Lehmiä lypsetty käsin



Heimo Keränen kertoo, että sähkölinjoja raivataan yötä päivää, jotta tilanne pysyisi hallinnassa.



– Mutta säähän emme pysty vaikuttamaan. Ennusteiden mukaan ongelmia aiheuttavaa tykkylunta on tulossa lisää, joten tilanne pysyy haasteellisena. Se on huolestuttavaa. Yleensä sähkökatkoista selvitään muutamassa päivässä, mutta nyt tätä show´ta on kestänyt kohta viikko. Se tekee tilanteesta vakavamman.



Uudenvuodenaattona kunnan henkilökunta kiersi läpi sähköttömiä talouksia viemässä niihin tietoa ja toimintaohjeita.



– Onneksi ihmiset tuolla maaseudulla ovat aika omatoimisia. Tarvittaessa käydään täällä kirkolla kaupassa hakemassa muonaa. Yllättävän rauhallisin mielin asukkaat ovat tämän ottaneet.



Hyrynsalmen alueella sijaitsee muun muassa 24 navettaa. Keränen kertoo, että noin kaksi kolmasosaa niistä on varautunut sähkökatkoihin aggregaatin avulla. Maatilat ovat lainailleet aggregaatteja toinen toisilleen, jotta esimerkiksi lehmät on saatu lypsettyä.



– Mutta kriittisimmillä paikoilla osa on joutunut lypsämään käsin.



Heimo Keränen pitää kuntansa tilannetta ainutlaatuisena.



– Kertaakaan aiemmin kaudellani ei ole ollut lähelläkään, että poikkeusolojen johtokeskus täytyy perustaa. Nyt se pyörii täydellä teholla ja hyvin.