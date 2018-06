House of Lapland avaa virtuaalitoimiston Shanghaihin – arktinen alue ja osaaminen kiinnostavat Kiinassa

Lapin markkinointi- ja viestintäorganisaatio House of Lapland avaa virtuaalitoimiston Kiinan Shanghaihin. Virtuaalitoimisto avataan suomalais-kiinalaisen FinChi-innovaatiokeskuksen yhteyteen.

House of Lapland Oy on voittoa tavoittelematon Lapin Yrittäjien, kuntien ja korkeakoulujen omistaman markkinointi- ja viestintätalo. Virtuaalitoimisto on osa House of Laplandin Kiina-strategiaa, jolla halutaan parantaa lappilaisten yritysten edellytyksiä toimia Kiinan markkinoilla.

– Virtuaalitoimisto mahdollistaa, että sähköisten kanavien lisäksi voimme tarvittaessa tarjota esimerkiksi neuvottelutilat lappilaisten kumppaneidemme käyttöön, House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen kertoo tiedotteessa.

Samalla avataan virallinen WeChat-kanava, jota käytetään bisnes- ja investointiviestinnässä. WeChat on kiinalainen sosiaalisen median kanava, jolla on yli 900 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. WeChat-kanavalla aiotaan kertoa muun muassa Lapin toimialojen näkymistä, lappilaisten yritysten osaamisesta ja ratkaisuista.

– Kiinan markkinoilla on valtava potentiaali ja yhä kasvava kiinnostus arktisia alueita ja osaamista kohtaan. Nämä avaukset ovat meille tärkeä kanava kertoa Lapin bisnespotentiaalista kohdennetusti potentiaalisille kiinanlaisille kumppaneille, Tarssanen sanoo.

House of Lapland on aloittanut hiljattain yhteistyön myös kiinalaisen maksusovellusalustan Alipayn kanssa. Alipayn verkkopalvelussa julkaistaan House of Laplandin tuottamia, Lappia markkinoivia matkailusisältöjä. House of Lapland tekee matkailumarkkinointia myös kiinalaisissa sosiaalisen median Weibo- ja WeChat-kanavissa.