Hirrestä tehty hotelli- ja toimistorakennus isoon remonttiin sisäilmaongelman takia Pudasjärvellä - syynä tuttu virhe

Pudasjärvellä on edessä mittava remontti hirrestä tehdyssä hotelli- ja toimistorakennuksessa.

Hirsitalokorttelissa Iijoen pohjoisrannalla sillan kupeessa olevassa Hirsikunnas 2 -talossa on havaittu sisäilmaongelma. Kyse on Pudasjärven kaupungin kokonaan omistamasta talosta.

Uutinen sisäilmaongelmaisesta hirsitalosta Suomen ”hirsipääkaupungissa” voi hätkäyttää, onhan Pudasjärvi päättänyt tutkia kaikessa julkisessa rakentamisessa hirren käyttöä juuri sisäilmakysymysten vuoksi.

Hirsikunnaksen tapauksessa kyse ei kuitenkaan ole hirsiongelmasta, toimitusjohtaja Jouko Väänänen tiloja hallinnoivasta Pudasjärven Vuokratalot Oy:stä sanoo.

– Ongelma on lattiapinnoitteessa ja sen asennuksessa. Matoista erittyy kaasumaisia epäpuhtauksia huonetilaan.

Väänäsen mukaan talon rakennusaikana ei ole varmistettu vinyylimattojen alustan kosteutta. Kosteuden vuoksi vinyylimatot ovat vaurioituneet.

Korjaustöissä vaurioituneet pinnoitteet puretaan ja alusta lämpökäsitellään tai kapseloidaan. Menetelmää ei vielä ole päätetty.

Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja Eero Talala uskoo, että Hirsikunnaksen sisäilmaongelma ratkeaa remontilla.

– Jos työ tehdään huolella ja mietitään, mitä tuotteita käytetään, uskon, että homma onnistuu.

Talala perustelee luottamusta remonttiin juuri sillä, ettei kyse ole hirren kastumisesta.

Pelottaako ”hirsipääkaupungin” teknistä johtajaa, että hirsirakennuksissa alkaa ilmetä ongelmia samaan tapaan kuin vaikkapa betonisissa rakennuksissa?

– Aina pitää miettiä kaikessa rakentamisessa sitä, että työt tehdään hyvin, eikä missään rakentamisen vaiheessa anneta kiireen tai huolimattomuuden johtaa huonoon tulokseen, Talala muotoilee.

Etenkin vesikatto, alapohja ja seinät ovat rakenteita, joissa Talalan mukaan voidaan tehdä kalliita ja ratkaisevia virheitä, jotka jossakin vaiheessa johtavat sisäilmaongelmiin.

Vuokrataloyhtiön Jouko Väänänen on samaa mieltä.

– Hirsirakentamisessa tulee noudattaa huolellista rakentamista, valvontaan ja suunnitteluun tulee panostaa. Tämähän pätee myös muuhun rakentamiseen.

Pudasjärvellä on saatu paljon kokemusta hirsirakentamisesta ja siitä, miten materiaalin kanssa pitää toimia, jotta talot pysyvät kunnossa.

– Kun on kysymys painuvista hirsirakenteista, on painumien huomioiminen ja kiristystoimet erilaisia kuin perinteisessä rakentamisessa. Talotekniikan huomioiminen on tarkempaa ja vaatii rakenteilta enemmän tarkkaavaisuutta ja osaamista, Eero Talala sanoo.

Luotto hirsirakentamiseen on Pudasjärvellä edelleen luja. Suunnitteilla on useita hirsitalokohteita.

Pudasjärven tunnetuin hirsikohde on koulukampus, joka valmistui vuonna 2016.