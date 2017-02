Haapajärven komeat ladot tammikuun lukijakuvassa – "Kuuluvat suomalaiseen maisemaan"

Haapajärvinen Veijo Toivoniemi haluaa dokumentoida kameralla latoja, jotka ovat katoamassa maisemasta. Toivoniemen latokuva valittiin Kalevan tammikuun lukijakuvaksi.



Toivoniemi otti kuvan komeasta latorivistöstä Haapajärven Ylipään kylässä, Härkäahon kosken läheisyydessä.

– Meillä on tosi hienoja latoja. Mutta paljon niitä on kaatunut. Ladot kuuluvat suomalaiseen maisemaan.

Toivoniemi on harrastanut valokuvausta aktiivisesti 14 vuotta. Lintukuvaus on vaihtumassa yhä enemmän maisemakuvaukseen.

Toivoniemi hankki ammattikäyttöön tarkoitetun kuvauskopterin, jolla hän voi taltioida kuvia lintuperspektiivistä.

– Kuvauskopterilla kuvaaminen on todella mielenkiintoista, se vie mukanaan.

Haaveena on luontodokumentin tekeminen. Haapajärven alueesta miehellä on materiaalia talvivideota varten. Kuvaustyö jatkuu kesäaikaan, sillä seudulla on muun muassa monta näyttävää koskea.

Kuukauden lukijakuvaajalle maksetaan 132,22 euroa. Summa tulee Kaleva.fi:n lukijanumerosta 13222, jota kautta voi lähettää lukija-aineistoa.

Lukijoiden kuvia tuli Kalevaan tammikuussa noin 2000 kappaletta.

Katso aikaisempi kuukauden lukijakuvia.