Greenpeace: Metsähallituksen Oulujärven hakkuualueilta löytyi uhanalaisia lajeja

Metsähallituksen hakkuiden uhkaamilta Oulujärven saarilta löytyi Greenpeacen teettämässä asiantuntijaselvityksessä useita uhanalaisten lajien esiintymiä.



Greenpeace vaatii Oulujärven retkeilyalueen Kuostonsaaren ja Kaarresalon hakkuusuunnitelmien jäädyttämistä, kunnes Metsähallitus on tehnyt perusteellisen lajistoselvityksen saarilla.



– Toimitamme lajitietomme Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka valittaa hakkuista hallinto-oikeuteen, kertoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.



Hakattaviksi merkityiltä alueilta löytyi 43 esiintymää, joilla on lajeja, jotka ovat Suomen uhanalaisten lajien punaisella listalla. Lajeja on yhteensä yhdeksän, joista yksi on erittäin uhanalainen, yksi alueellisesti uhanalainen, yksi vaarantunut ja kuusi silmälläpidettäviä. Lisäksi tehtiin yli 40 havaintoa niin sanotuista indikaattorilajeista, joilla Suomessa mitataan metsien suojeluarvoja.