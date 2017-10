Etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta, poliisi kaipaa yhä havaintoja Inarissa kadonneesta naisesta

Poliisi ja Rajavartiolaitos ovat etsineet 73-vuotiasta Niina Jefremoffia Inarin Näätämössä sunnuntaista lähtien. Etsintöjä on tehty Sevettijärventien tuntumassa.

KUVA: Lapin poliisilaitos

Viimeisin varma havainto Jefremoffista on keskiviikolta 18. lokakuuta, jolloin hän on ollut Jääjärvellä. Kadonnut kulkee hieman ontuen, ja hänellä on todennäköisesti yllään tummat vaatteet.

Etsinnöissä on ollut mukana koiria, mönkijöitä ja helikopteri.

Mahdolliset havainnot voi soittaa numeroon 040 541 7864 tai hätäkeskukseen 112. Lisäksi havainnot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen palaute.lappi@poliisi.fi.