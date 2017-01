Erikoiskuljetus liikkuu Taivalkosken ja Pudasjärven välillä perjantai-iltana kello 21–23. Liikenneviraston mukaan tie 20:n liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetuksen vuoksi.

Kuljetuksen leveys on kahdeksan metriä. Se on matkalla Maskuun, jossa sen on määrä olla sunnuntaiaamuna kello 6.