Raahesta Suomussalmelle matkaava erikoiskuljetus pysäyttää liikenteen ajoittain sunnuntain ja maanantaiaamun välisenä aikana.

Kuljetuksessa on kolme ajoneuvoa ja koko erikoiskuljetuksen pituus on 48 metriä. Kuljetuksen korkeus on 7,4 metriä.

Erikoiskuljetus liikkuu kello 11 ja 13 välillä tiellä 8 Raahen ja Limingan välillä.

Kuljetus on perillä Suomussalmella aamukuuteen mennessä.