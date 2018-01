Eränkävijöiden Sanna ja Antti Kokko kiittävät katsojia – "Olemme etuoikeutettuja kun pääsimme tekemään hienoa ohjelmaa"

Kultainen Venla -gaalan perjantai-illan suorassa lähetyksessä selviää, tuoko Eränkävijöiden tuottaja Teemu Hostikka patsaan pohjoiseen.

Samaan aikaan, kun Eränkävijät-sarjan oululainen tuottaja Teemu Hostikka sekä sarjasta tuttu parivaljakko, oululaislähtöinen Aki Huhtanen ja suomenlapinkoira Äijä Kilpisjärveltä jännittävät perjantain suorassa lähetyksessä Kultainen Venla-gaalan Paras tv-ohjelman julkistamista Helsingissä, pudasjärveläinen pariskunta Sanna ja Antti Kokko pitävät peukkuja pystyssä ja valmistautuvat sarjan kolmannen kauden jänisjahtikuvauksiin.

Ylen tilaama ja Oululaisen NTRNZ Media Oy:n tuottama Eränkävijät on kolmen parhaan joukossa Kultainen Venla -gaalan Paras tv-ohjelma -kategoriassa. Finaalissa voittoa tavoittelevat myös Posse ja Salatut elämät.

Elämä ei muutu, jos voitto tulee

Sanna ja Antti Kokko ovat alusta asti olleet mukana sarjassa. Kuvaukset aloitettiin syksyllä 2015 ja ensimmäinen kausi tuli ulos syksyllä 2016.

Sanna Kokko on kiitollinen pohjoissuomalaista tv-tuotantoa arvostavista katsojista.

- Olemme etuoikeutettuja, kun pääsimme tekemään hienoa ohjelmaa.

Sarjan suosio perustuu Kokon mukaan siihen, että sarjassa kuvataan tavallisten suomalaisten elämää ja perinteisten lajien, kalastuksen ja metsästyksen harrastamista.

- Eränkävijöissä tulee erinomaisesti esille suomalaisten arvostama luonto. Sitä on sarjassa kuvattu nätisti ja se viehättää yleisöä.

Tällä hetkellä kuvataan Eränkävijöiden kolmatta tuotantokautta, joka tulee ulos syksyllä 2018. Kokot ovat mukana sarjassa, ja Hopi pentu on kasvanut jo isoksi eräkoiraksi.

- Hopia on kuvattu paljon. Saksanseisojan koulutusmatka kestää koko sen eliniän, mutta perusasiat ovat hanskassa ja Hopi alkaa olla valmis metsästyskoira.

Antti ja Sanna Kokko ovat saaneet olla varsin rauhassa kotomaisemissaan Pudasjärvellä.

- Finaaliin pääsy on tuore asia, eikä sana ole vielä levinnyt. Meidän elämä ei kuitenkaan muutu, jos voitto tulee.

Mahtavat päähenkilöt koukuttavat

Finaalipaikka on suurin kiitos, minkä tuotantotiimi voi työstään saada, sanoo Hostikka.

- Henkilökohtaisesti finaalipaikka on jo voitto, koska sinne pääsemiseksi on kuljettu erittäin pitkä ja paikoin hyvinkin kivinen tie. Sarjaa tehdään katsojille, ja katsojat ovat äänestäneet sarjan kolmen parhaan ohjelman joukkoon. Äänestystulosta tulee nöyrästi kunnioittaa. Olemme ensimmäistä kertaa ehdolla ja tunnustus on tällä alalla ainoa, jolla todella on merkitystä.

Finaaliin pääsy on myös viesti siitä, kuinka paljon ihmiset kaipaavat takaisin luontoon, Hostikka sanoo.

- Liika kiire, nykymaailman hektinen meno on vieraannuttanut ihmiset luonnosta. Toivottavasti ohjelma on antanut kipinän aloittaa uusi luonto- tai eräharrastus.

Sarjan tuore lähestymiskulma eräaiheeseen ja luonnonmukaiseen elämäntapaan, visuaalisuus sekä mahtavat päähenkilöt on se, joka Eränkävijöissä koukuttaa, Hostikka kertoo.

Ensimmäinen tuotantokausi myyty 30 maahan

Eränkävijöiden ensimmäinen tuotantokausi on myyty 30 maahan. Maailmalla leviävä versio on nimeltään Love of the Wild.

- Meidät pohjoisen tekijät on syytä ottaa jatkossa tosissaan, koska ala on murroksessa ja vanhat säännöt ja totutut kuviot eivät välttämättä enää päde. Me tulemme kentälle ilman vanhoja painolasteja, tuoreilla näkemyksillä ja tavoilla toteuttaa asioita.

Hostikan mukaan pääkaupunkikeskeisellä ajattelumallilla ala ampuu itseään nilkkaan, koska jo nyt Pohjois-Suomesta tulevat tekijät pitävät Helsinkiä lähinnä välilaskupaikkana matkalla maailmalle.

Entä kuinka pitkään Eränkävijät-sarjassa riittää tarinoita?

- Eränkäynnistä ja luonnossa elämisestä riittää tarinoita ikuisiksi ajoiksi. Katsojat päättävät kuinka pitkään tarinat ovat kertomisen arvoisia.