Ely-keskukselta Pohjois-Pohjanmaan hankkeille yli kuusi miljoonaa euroa tukea

Väännetäänpäs tämä vielä kerran rautalangasta. Eli hallinto kerää meiltä kansalta veroina rahaa ja sitä sitten jaetaan muutamalle valitulle? Miksi emme kaikki saa tuosta potista tasaisesti kun nehän ovat meidän rahoja? Tämä on epäreilua ja lopulta tuollainen systeemi johtaa vain hyväveli-menettelyyn kun niitä muutamaa "lottovoittajaa" valitaan. Kyllä sen on muututtava niin, että kansan maksamat verorahat palautetaan kansalle siten, että me kaikki saamme osamme. Tai sitten yksinkertaisin ja luonnollisin malli eli annetaan niiden rahojen olla kansalla alkujaankin eikä kerätä riistoveroja ja kansa sitten itse sijoittaa ja rahoittaa haluamiaan asioita ja ovat samalla myös oikeutettuja pieneen siivuun siitä asiasta mihin omia rahojaan laittavat.