Ely haluaa täydennyksiä Utajärven tuulivoimapuiston yva-selvitykseen

Ely-keskus antoi lausuntonsa Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Ely toteaa lausunnossaan, että arviointi on ollut pääosin riittävää. Maisemaan, viihtyvyyteen ja luontoarvoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia on Elyn mukaan kuitenkin täydennettävä. Myös vaikutuksia on lievennettävä poistamalla voimaloita kriittisiltä paikoilta.

Hankealue ei sisälly Pohjois-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavaan, joten sen eteneminen edellyttää lisäksi maakuntakaavallista tarkastelua.

Myös esimerkiksi sähkönsiirtoreittien luontovaikutusten arviointia tulee täydentää.

Tornator Oyj:n ja NV Nordisk Vindkraft Oy:n omistaman Pahkavaaran Tuulipuisto Oy:n tavoitteena on rakentaa alueelle noin 42 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.

Rakennettavien tuulivoimaloiden nimellisteho olisi enintään 4,5 MW, napakorkeus enintään 167 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 235 metriä.

Tuulivoimaloiden lisäksi alueille rakennettaisiin tarvittava tiestö, maakaapelointi voimaloiden välille sekä sähköasema.

Hankealueen laajuus on noin 3 400 hehtaaria.