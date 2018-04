Coronaria laajentaa ostolla nuorten mielenterveystyöhön Pohjois-Suomessa

Coronaria Hoiva Oy on ostanut Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n. Kaupalla Coronaria Hoiva laajentaa toimintaansa nuorten mielenterveystyöhön Oulun ja Jyväskylän alueella.

Sähäkkä Oy on vuonna 2006 perustettu yhtiö, joka tarjoaa toiminnallista kuntoutusta nuorille. Sähäkällä on yksiköt Ylivieskassa, Oulaisissa ja Jyväskylässä, ja niissä on yhteensä 55 asiakaspaikkaa ja 55 työntekijää. Henkilökunta on yksiköissä paikalla vuorokauden ympäri.

Sähäkän yksiköissä nuoria ja nuoria aikuisia autetaan kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä sekä ehkäistään toimintakyvyn haasteiden pitkäaikaisvaikutuksia.



– Sähäkkä edustaa Coronarialle uutta näkökulmaa mielenterveyspalveluiden tuottamisessa. Sähäkkä on toiminnassaan edelläkävijä ja edustaa kuntoutuksen näkökulmasta tulevaisuuden toimintatapoja, Coronaria Hoiva Oy:n toimitusjohtaja Arto Lamberg toteaa.



– Sähäkälle kumppanuus Coronarian kanssa on suunnitelmallinen osa yrityksen strategista päätöksentekoa ja vahvistaa kuntoutustoimintamme kehittymistä muuttuvassa sote- toimintaympäristössä, Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n toimialapäällikkö Anu Vuolukka kertoo.

Coronaria Hoivalla on Oulun ja Jyväskylän alueella ennestään jo ikäihmisten Kotikylä-palvelukoteja.