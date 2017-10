Annankankaan tuulivoimapuisto vihittiin käyttöön Raahessa - puolet voimaloista seisoo valtion mailla

Raahen Annankankaan tuulivoimapuisto on vihitty virallisesti käyttöön tänään tiistaina. Suomen Hyötytuuli Oy:n puistossa on kymmenen 3,45 megawatin voimalaa, joista viisi on Metsähallituksen hallinnoimilla valtion mailla.



– Metsähallitus edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista varaamalla ja jalostamalla valtion alueita tuulivoimatoimintaan sopiviksi. Metsähallitus luovuttaa tuulivoimaloiden rakentamisoikeuden varaus- ja käyttöoikeussopimuksilla, jotka eivät poissulje alueen muuta käyttöä esimerkiksi virkistykseen, Metsähallituksen kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg kertoo tiedotteessa.



Annankangas on viides valtion maille rakennettu tuulivoimapuisto.



Metsähallitus toimi Annankankaalla tuulivoimatoimintamallinsa mukaisesti eli kaavoitti ja luvitti hankkeen valmiiksi ja vuokrasi sen sitten kilpailutuksen perusteella varsinaiselle toimijalle.



– Metsähallitus on tehnyt hyvää työtä hankekehityksessä. Valmiiksi ja hyvin luvitetulle alueelle oli helppoa tulla rakentamaan, Suomen Hyötytuuli Oy:n toimitusjohtaja Toni Sulameri sanoo.



Tapio kiittää myös Raahen kaupunkia, joka on toiminut Annankaankaan tuulivoimapuiston aktiivisena edistäjänä alusta alkaen. Myös yhteistyö paikallisten maanomistajien ja sidosryhmien kanssa on sujunut.



Annankankaan tuulipuisto sijaitsee kokonaisuudessaan Raahen kaupungin alueella sen eteläosassa, noin 26 kilometrin päässä Raahen keskustasta.