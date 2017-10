Ajan jäljet näkyvät Korouoman rotkolaaksossa Posiolla – pystykalliot ovat noin 60 metriä korkeita

Korouoma

Mikä:

Rotkolaakso Posiolla Etelä-Lapissa.

Pituus:

noin 30 kilometriä.

Miten:

Omalla autolla. Korouoma sijaitsee Rovaniemi-Kuusamo -valtatien eteläpuolella. Rovaniemeltä on noin 100 kilometriä Koivukönkään parkkipaikalle. Saukkovaaraan on matkaa 115 kilometriä. Posion keskustasta on 30 kilometriä Saukkovaaraan. Rotkolaakson itäpäässä sijaitsevalle Lapiosalmelle on Posiolta 20 kilometriä.

Julkisilla kulkunevoilla liikkuvalle paras vaihtoehto on jäädä pois Rovaniemen ja Kuusamon tai Posion välillä liikennöivästä linja-autosta Koivukönkään parkkipaikan kohdalla. Merkityn reitin lähtöpisteeseen on 2,5 kilometriä.

Koska:

Korouomassa on nähtävää ja koettavaa kaikkina vuodenaikoina. Kelirikko voi vaikeuttaa pääsyä parkkipaikoille huhti-toukokuun vaihteen molemmin puolin.

Majoitus:

Pajupuron autiotupa, vuokrattava Piippukota tai joku Korouoman tulipaikoista. Päiväretkeilijä yöpyy Rovaniemellä, Posiolla tai Kuusamossa.