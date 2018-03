Airbnb valloitti Rovaniemen - katso galleria vuokrakäyttöön remontoitavasta Bingotalosta

Rovaniemeläiset vuokraavat nyt ahkerasti asuntojaan turisteille. Lyhytaikaisesta vuokraamisesta on kaupungissa tullut jopa yksi asuntosijoittamisen muoto. Eri arvioiden mukaan kaupungissa on parhaimmillaan ollut jopa 600–700 asuntoa tai huonetta tarjolla lyhytaikaisille vuokrille esimerkiksi juuri Airbnb- ja Booking.com-palveluiden kautta. Vertailun vuoksi niitä on Oulussa noin 200.



– Se on kaupungin kokoon suhteutettuna aika jämerä määrä, sanoo Rovaniemen Kiinteistömaailman yrittäjä, toimitusjohtaja Mika Lehtiniemi.

Buumi alkoi kaksi talvea sitten, ja ensimmäiset mukaan lähteneet käärivät lyhytaikaisella vuokrauksella sievoiset summat rahaa. Airbnb- ja muu lyhytaikainen vuokraus on nimittäin perinteistä, pitkäaikaista vuokrausta tuottoisampaa.



– Alussa puhuttiin vain tuotoista. Sen seurauksena tarjonta lisääntyi voimakkaasti ja mukaan tuli paljon uusia sijoittajia, Lehtiniemi kertoo.

Korkeampi tuotto asunnosta ei tule ilmaiseksi. Päinvastoin, lyhytaikainen vuokraaminen sitoo, mikä on Lehtiniemen mukaan tullut monille vuokraajille yllätyksenä.



– Moni uusi sijoittaja ei ymmärtänyt sitä, ja on syntynyt pettymyksiä.

Lyhytaikaiseen vuokraukseen on lähtenyt mukaan myös Rovaniemen Palloseura. Kuluva talvi on ensimmäinen, jona seuran omistamat asunnot keskustassa sijaitsevassa Bingotalossa ovat vuokralla majoituspalveluiden kautta. Asuntoja voi varata sekä Airbnb:n että Booking.comin kautta.



Perinteisesti talossa on majoitettu RoPS:n edustusjoukkueen pelaajia, mutta nyt kuusi sen 15 asunnosta on remontoitu lyhytaikaista vuokrausta varten. Heinäkuun lopussa Rovaniemellä pidettäviin kuninkuusraveihin mennessä asuntoja olisi määrä olla valmiina kymmenen. Seuralla on yksi työntekijä, joka huolehtii puolipäiväisesti taloon majoittuvista turisteista.

