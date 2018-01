Ahman kaatoluvista kova kisa – ministeriö sallii kahdeksan ahman metsästyksen, WWF tuomitsee

Niin kauan, kun viranomaisilla ei ole kyvykkyyttä tai resursseja valvoa asiaa, niin kauan kairassa on kairan toimintamallit. Arviot siittä, että mitä missäkin on, voi tehdä kuka vain, koska sitä ei voida tarkistaa eikä varmuudella todeta. On sama tekeekö arvioin joku ministeriön virkamies tai WWF:n Jos jokin uhkaa elinkeinoa, niin se poistetaan kuviosta. Niin se on toiminut aina ja tulee toimimaan. WWF tekee arvokasta työtä ja yrittää pitää yllä omasta näkökulmasta toimintaa. Tosin en allekirjoita kaikkia mitä WWF:n konttorilla Lintulahdessa funtsitaan norjalaisessa villapaidassa.