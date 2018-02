200-vuotias rinnekuusikko suojellaan Kuusamossa – "Pohjolanvaaran aarniometsä jää jälkipolville"

Arvokkaita luonnonalueita lahjoitusvaroin hankkiva Luonnonperintösäätiö osti tammikuussa suojeluun alueen Kuusamon Pohjolanvaarasta. Säätiön yksityiseltä ostama rehevä Vähäjärveen laskeva etelärinne kasvaa 200-vuotiasta luonnontilaista kuusikkoa.



– Tällaisia kohteita tulee vastaan harvoin. Vaikka ollaan niinkin pohjoisessa kuin Kuusamossa, on Pohjolanvaaran metsässä eteläinen tunnelma. Kuuset ovat 200-vuotiainakin vielä suurimmaksi osaksi terveitä ja kasvavia, kuvailee suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvinen Luonnonperintösäätiöstä.



13,5 hehtaarin suuruiseen Pohjolanvaaran metsään kuuluu 500 metriä Vähäjärven rantaviivaa. Korkean järveen laskevan rinteen vuoksi metsässä on lähteisyyttä ja tihkupintoja. Metsänpohja on ravinteikas ja rinteen lämpöolosuhteet edulliset.



Vaikka kuusikko kasvaa yhä, on Pohjolanvaaran metsään ehtinyt kertyä myös monimuotoisuuden kannalta tärkeää lahopuuta. Ikikuusikon hämyssä asuu muun muassa kuukkeli.

"Metsätaloudellisesti haastava kohde"



Alueen myi viereisen Pohjolan tilan perikunta, jonka kaikki jäsenet ovat viettäneet lapsuutensa tilalla. Eniten metsässä heistä on kulkenut sisarussarjan nuorin, Sulevi Tauriainen.



– Lapsena minulla oli ylärinteessä hyppyrimäki. Montussa vauhdin sai pysäytettyä vain kaatumalla. Muussa tapauksessa olisi pudonnut alas jyrkännettä vanhan metsän puolelle tiheään kuusikkoon. Siinä katkesi muutamat Lampiset ja Järviset, muistelee Tauriainen.



– On hienoa saada varmuus siitä, että Pohjolanvaaran aarniometsä jää tällaisena jälkipolville. Metsätaloudellisesti se olisi ollut hyvin haastava kohde.



Luonnonperintösäätiöllä on 76 suojelualuetta Porvoosta Inariin. Kuusamossa säätiöllä on jo entuudestaan kaksi aluetta: Aarnivalkea–Kivisuon suovaltainen alue Kurkijärventien varressa ja Multikosken rannalla sijaitseva Koskenranta Lämsänkylässä.



Luonnonperintösäätiön suojelualueilla saa liikkua vapaasti. Myös marjojen ja ruokasienten kerääminen on sallittu. Moottoriajoneuvolla liikkuminen ja metsästys sekä muu maaperän, kasvillisuuden ja eläinten vahingoittaminen on kiellettyä.