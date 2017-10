Oululaiset yrittäjäkaverukset ryhtyvät remontoimaan Heinäpään kaupunginosassa sijaitsevaan puiseen arvotaloon majoitus- ja kokoustiloja.

De Gamlas Hem on tarkoitus remontoida noin 20-paikkaiseksi hotelliksi.

Päärakennukseen tulevien majoitus- ja kokoustilojen lisäksi pihamaalle rakennetaan pari hirsisaunaa kabinetteineen. Hotellin yhteyteen tulee myös ruokaravintola.

Remontointi on tarkoitus aloittaa sitten, kun yhdyslautakunnan päätös on lainvoimainen. Suunnittelutyö lähtee käyntiin heti.

-Tarkoitus on, että hotelli saataisiin auki ensi syksynä, Rakennus Paakki Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki kertoo.

Paakin mukaan kiinnostus heräsi, kun hän ja kaksi muuta yrittäjää kävivät paikan päällä ja ryhtyivät ideoimaan, mitä vanhalle puutalolle voisi tehdä.

Paakin mukaan kyseessä on uniikki rakennus, johon voi rakentaa hienon elämyksiä tarjoavan kokonaisuuden. Esimerkkejä on etsitty muista vastaavista kohteista ja katsottu, miten niitä on hyödynnetty.

– Suojeltu kohde soveltuu meidän mielestä hotelli-, kokous- ja juhlatoimintaan. Tässä voi hyödyntää olemassa olevaa huonepohjaa ja siellä on hienoja kakluuneja, Paakki sanoo.

Hotelliksi muutettavasta vanhasta arvorakennuksesta tulee Paakin mukaan ainutlaatuinen, jollaista Oulussa ei vielä ole.

Paakki ei tässä vaiheessa lähde ennakoimaan kustannuksia, joita talon käyttöönotosta aiheutuu.

Oulun yhdyskuntalautakunta päätti tiistain kokouksessaan myydä Kirkkokatu 54:ssä jo pitempään tyhjillään olleen rakennuksen Arto Keräselle, Timo Paakille ja Veli-Pekka Pohjolalle perustettavan yhtiön lukuun 402 667 euron kokonaiskauppahinnalla.

Jugend-tyylinen puutalo on arkkitehti Viktor J. Sucksdorffin suunnittelema. Se valmistui vuonna 1906 vanhainkodiksi. Viimeksi tiloissa toimi monikulttuurikeskus.

Suojelurakennuksen korjaus- ja muutostöissä on säilytettävä talon kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot. Sisätiloihin voi tehdä toiminnan vaatimia muutoksia.

Juttua korjattu 15:30: De Gamlas Hem sijaitsee Heinäpään kaupunginosassa, ei Hollihaassa.