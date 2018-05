Oulun kaupungin viljelypalstojen suosio on laskenut huomattavasti. Vapaita paikkoja voi vuokrata pitkin kesää

Tuirassa asuvalla Seppo Pernulla on Hietasaaressa kaksi vuokraviljelypalstaa, joiden maata hän tällä viikolla on muokannut istuttaakseen porkkanaa, punajuurta, kurpitsaa, tilliä ja herneitä.

– Tuossa on myös perunamaa. Olen viljellyt näitä palstoja toistakymmentä vuotta. Aina on tullut hyvä sato, ja tulee varmasti tänäkin kesänä.

Vuokralaiset ovat viime vuosina vähentyneet Oulun kaupungin viljelypalstoilla. Vuokralaisia oli viime vuonna 432 palstalla, kun vielä 2014 määrä oli 616.

Tänä vuonna palstoja on vuokrattu 377 kappaletta. Varauksia tulee vielä jonkin verran, uskoo kaupungin järjestelmäasiantuntija Hanna Korpiaho. Palstoja on kaikkiaan 841, joten vuokralaisia on nyt reilusti alle puolella niistä.

– En tiedä, miksi viljelijät ovat vähentyneet. Palstaviljely oli muutama vuosi sitten todella suosittua, koska siitä oli paljon juttuja lehdissäkin. Nyt se piikki ehkä laantuu, kaupungin maaseutuasiamies Ulla Kokko sanoo.

Säät vaikuttavat hänen mukaansa vuosittaiseen kysyntään.

– Se voi näkyä, että sää on ollut huono monena peräkkäisenä kesänä.

Kokko arvelee, että palstaviljelijöitä vievät myös viljelylaatikot, joita kaupunki tarjosi vuokralle ensimmäistä kertaa viime kesänä.

– Moni ottaa laatikon mieluummin kuin palstan, koska se on näppärämpi ja lähempänä kotia.