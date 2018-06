Yli-Iin kunnantalo ja terveystalo laitetaan myyntiin

Oulun yhdyskuntalautakunta myy entisen Yli-Iin kunnantalon ja terveystalon rakennukset sekä 6 514 neliön tontin korkeimman tarjouksen tehneelle. Tontti on asemakaavassa merkittyä kulttuurihistoriallista yleistä korttelialuetta.



Vuonna 1930 rakennetussa kunnantalossa on tapahtunut kosteusvaurio, joka on kuivatettu. Korjaustyöt ovat meneillään. Vieressä sijaitseva entinen terveystalo on purkukunnossa.



Entinen meijerirakennus on säilytettävä käyttökunnossa, muilta osin rakennukset voidaan purkaa. Kohde varataan korkeimman tarjouksen tehneelle, jolla kuusi kuukautta aikaa suunnitella tontin käyttö ja hakea tarvittavat luvat.