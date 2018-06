Yli-Iin ja Oulujoen kirkot remontoidaan kesän aikana

Yli-Iin kirkon toukokuussa alkanut remontti vaikuttaa kirkon käyttöön koko kesän ajan. Kesän musiikkitilaisuudet järjestetään Yli-Iin seurakuntatalolla ja hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiallisesti haudoilla, Oulun seurakuntayhtymä tiedottaa.

Remontissa uusitaan kirkon vanha vesikate ja ikkunat sekä julkisivujen maalipinnat kunnostetaan. Remontin vuoksi kirkon ympäristö on työmaa-aluetta ja kirkon ympärillä on sääsuoja. Remontista voi aiheutua hajuhaittoja maalaustöiden aikana. Lisäksi kulkutie kirkon ja parkkialueen välillä on suljettu ja vain osa parkkialueesta on käytössä.

Yli-Iin kirkko on auki vain viikonloppuisin 24. kesäkuuta saakka. Kirkko on kokonaan suljettuna 25. kesäkuuta alkaen ja 15. heinäkuuta asti, minkä jälkeen kirkko avataan taas viikonlopuiksi 31. elokuuta asti.

Oulujoen kirkon katto huolletaan kesällä. Remontista aiheutuu meluhaittaa arkipäivinä, mutta se ei vaikuta kirkon toimintaan.