Yksi loukkaantui Pohjantiellä kahden auton onnettomuudessa Kainuuntien rampin kohdalla, kaistat jälleen auki

Onhan se vaan aika vaikeaa kun POLIISI ei näy silloin kun sinulla on sellainen hetki. Oletkos tietoinen montako poliisipartiota Oulun seudulla on partioimassa näin talvisina viikonloppuina, jos et ole tietoinen niin kysyppä vaikka poliittisilta päättäjiltä, laske sitten mihin kaikkeen sen partioivan poliisimäärän pitäisi riittää....