Yksi ihminen kuoli paritalon tuhonneessa rajussa palossa Oulunsalon Varjakassa

Oulunsalon Varjakassa sijaitseva paritalon illalla syttyneessä rajussa palossa on kuollut yksi ihminen, poliisi kertoi tiistaina keskiyöllä.

Poliisin mukaan vainaja on aikuinen. Hänen henkilöllisyydestään ei ole täyttä varmuutta. Poliisi jatkaa tapahtumien tutkintaa.

Paritalo tuhoutui palossa täysin ja rakennus on purkukunnossa.

Päivystävä palomestari Mikko Heikkilä Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoi pian palon alettua, että talon molemmat puolet olivat kauttaaltaan tulessa. Hälytys palosta tehtiin kello 20.24.

Heikkilä kertoi tiistaina 21.40 aikaan että palo oli sammutettu ja jäljellä oli jälkiraivaus. Palonsyyn tutkinta alkaa Heikkilän arvion mukaan keskiviikkona tai mahdollisesti jo tiistaina.

– Näky on lohduton, tiiliverhoiltu paritalo on tuhoutunut kokonaan. Rakennuksen peltikatto on osin romahtanut, kertoi 21.20 aikaan paikalla käynyt Kalevan toimittaja Antti Ervasti.

Poliisi esti sammutuksen aikana autoliikenteen palopaikan välittömään läheisyyteen.

Rakennuksen katto romahti osittain. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Palosta nousi sammutuksen aikana vaalea savupatsas, joka näkyi kauas.

Palohälytys luokiteltiin suureksi rakennuspaloksi. Paikalle Porkontielle lähetettiin toistakymmentä yksikköä.

Palomestari Heikkilän mukaan tuli ei ollut sammutustöiden alettua vaarassa levitä enää muualle. Savua levisi lähiympäristöön, mutta Heikkilän mukaan lähistön asukkaiden evakuointiin ei ollut tarvetta.