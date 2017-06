Ykälän maine kiirii Oulun Toppilasta kauemmaksi

Livemusiikkia lähiöpubeissa

Katrilli, Kastelli.

Joensuulainen Routaraja Rakkauden Zombie -kiertueella lauantaina 10.6. Kahden bändin jamit! Wilsonin Pinta Oulusta ja Viimeiset Vieraat Kuopiosta lauantaina 17.6.

Ravintola Iisakki, Iin keskusta.

Retrojuhannus Culture Beat perjantaina 23.6. Janne Ordén & Hesaäijä 11.8. Viikate 19.8.

Ykän pub, Toppila.

Radiopuhelimet ja Vene perjantaina 9.6. Yhen *tähen metallifestarit 10.6. Death Head and the Allusion, Burning Point, Brymir, Wolfheart, Quake the Earth. Ykän pubin 30-vuotissynttärit perjantaina 16.6 Mustana -melkein Picnic-Band Häpeä, Ydintuho ja Joukkohauta lauantaina 17.6.

Karjatupa, Karjasilta.

Ei tulevia vahvistuneita keikkoja

Vihiluodon torppa, Kempele.

Stage Addicts lauantaina 10.6.

Joku paikallinen pubi, Tuira.

Ei tulevia vahvistuneita keikkoja.