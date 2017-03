Yhä useampi oululainen osallistuu kehonkoostumusmittaukseen

Terveyskuntomittausten suosio on noussut viimeisten vuosien aikana selvästi. Oulun kaupunki on järjestänyt mittauksia kaupunkilaisille noin viiden vuoden ajan, ja tuona ajanjaksona osallistujien määrä on moninkertaistunut, Oulun kaupungin liikuntakoordinaattori Tiina Pekkala kertoo.

Ensimmäisinä vuosina asiakkaita kävi koko vuoden aikana noin 1 600, kun esimerkiksi tänä vuonna Raksilassa järjestettyihin mittauksiin osallistui pelkästään kahden viikon aikana lähes 1 300 henkilöä.

Kaupungin liikuntatoimen toteuttamaan testiin sisältyy kehonkoostumusmittaus ammattilaiskäyttöön tarkoitetulla bioimpedanssilaitteella. Sellaisia ovat esimerkiksi Tanita ja InBody.

InBody-mittauslaitteita maahantuovan Bittium Biosignals Oy:n tuotepäällikön Antti Pajusen mukaan myös maahantuotavien laitteiden määrä on kasvanut tasaisesti. Hän ei kuitenkaan paljasta tuotavien laitteiden tarkkaa määrää.

Mittauksilla seurataan usein rasva- ja lihasmassan välistä suhdetta esimerkiksi painonhallinnan yhteydessä.