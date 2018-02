Winnipegiläinen Anders Swanson dokumentoi Oulun talvipyöräilyä eikä säästele kehujaan – "Oulu on kuin unelma"

– Matkani tarkoitus on elokuvan tekeminen. Olen kuvannut pääasiassa talvella pyöräileviä koululaisia, minkä avulla pyrimme innostamaan lapsia ja poliitikkoja talvipyöräilyyn kotimaassani, sanoo pyöräilyaktiivi ja Kanadan pyöräilyliiton johtaja, Anders Swanson.

Winnipegiläinen on Oulussa dokumentoimassa talvipolkupyöräilyä. Lisäksi miehen tarkoituksena on viedä kaupungissa kerättyä tietotaitoa Kanadaan ja talvikaupunkeihin eri puolilla maapalloa.

– Palaan kotiin mukanani melkein viisisataa gigatavua kuvausmateriaalia ja haastatteluja. En jaksa odottaa niiden läpikäymistä.

Swanson on dokumentoinut pyöräilyolosuhteita viimeisen vuosikymmenen aikana muun muassa Kanadassa, Hollannissa, Saksassa, Ranskassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Oulussa mies on kuvannut tällä erää vajaan kahden viikon ajan.

– Joudun ikävä kyllä lähtemään tiistaina. Mikään paikka ei pääse lähellekään Oulua talvipyöräilyssä, hän sanoo.

Oulu on entuudestaan tuttu paikka kanadalaiselle. Hän vieraili ensimmäisen kerran kaupungissa vuonna 2013 järjestetyssä talvipyöräilykongressissa.

– Tutustuin silloin paikallisiin pyöräilyasiantuntijoihin, Pekka Tahkolaan ja Timo Perälään. Perustimme yhdessä Winter Cycling Federation -yhdistyksen, jonka tarkoitus on auttaa kaupunkeja oppimaan talvipyöräilystä.

– Järjestimme helmikuun alussa kuudennen talvipyöräilykongressin Moskovassa ja ensi vuonna olemme Calgaryssa, Oulun seudun kävely- ja pyöräilykoordinaattorina toimiva Perälä kertoo.

Oulun ja Winnipegin talvipyöräilyominaisuuksia verrattaessa Swanson ei säästele kehuja.

– Oulu on kuin unelma verrattuna kotikaupunkiini. En ole varma, ymmärtävätkö oululaiset itsekään kuinka paljon paremmin asia on hoidettu täällä. Paremmin, kuin juuri missään muualla. Se on kaunista ja uraauurtavaa.

– Koko ulkoliikuntaverkostomme on aika ainutlaatuinen. Esimerkiksi luistelupaikkoja ja hiihtolatuja on todella paljon, joka alkaa olla aika harvinaista maailman mittakaavassa, Perälä lisää.

Vajaan 800 000 asukkaan Winnipegissä ei ole Swansonin mukaan kattavia pyöräilyreittejä. Lisäksi olemassa olevien reittien kunnossapito on hänen mukaansa puutteellista sääolosuhteiltaan Oulua muistuttavassa kaupungissa.

– Kolmanneksi autoilla ajetaan kovaa vauhtia, jopa asuinalueilla. Siksi monet ihmiset eivät polkupyöräile. Tämä on surullisen tyypillistä Kanadassa.

Kotimaassaan Swanson toimii myös perustamansa Winnipeg Trails Association -yhdistyksen toiminnanjohtajana. Yhdistys kerää yhteen vapaaehtoisia pyöräilyreittien kehittäjiä ja käyttäjiä, joiden tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja reittiyhteyksiä Winnipegin alueella.

– Olemme yksityinen yhdistys, joka näkee kävelyssä ja polkupyöräilyssä mahdollisuuksia tehdä Winnipegistä parempi kaupunki. Olemme eräänlainen sekoitus Oulun polkupyöräilijät ry:tä ja kunnallista virastoa.

Yhdistys tekee yhteistyötä yli neljänkymmenen järjestön ja yhteistyökumppanin kanssa virkistys- ja työpyöräilyreittien parantamiseksi. Oulua Swanson käyttää usein esimerkkinä.

– Andersille pitäisi antaa mitali Oulun esilletuomisesta. Moni ei tiedä, kuinka paljon hän tekee hyvää pr-työtä kaupungille, Perälä kehuu.

Videopäivitys Swansonin Twitter-tililtä:

"Frosty trees, misty rapids & a sunset on your way home from work are best experienced behind a dirty windshield, idling in traffic, listening to Rod Stewart."

- said no one, ever.

#Oulu, #Finland. #Winter #Cycling @IBikeOulu @oupory @WinterBike2Work pic.twitter.com/MFtfcbuMpx