Waltti-kortille ladattavia lippuja voi nyt ostaa myös Kiimingistä

Waltti-kortille ladattavia lippuja myydään nyt myös Oulu10:n Kiimingin asiointipisteessä, osoitteesa Lempiniementie 2.

Lipputuotteita ovat kausilippu, arvolippu, työsuhdematkalippu, opiskelijalippu sekä Kelan koulumatkatukilippu.



Joukkoliikenteen käyttö on sitä edullisempaa, mitä enemmän matkustaa. Säännöllisesti joukkoliikennettä käyttävälle kausilippu on ehdottomasti paras valinta.



Kiimingin asiointipiste on auki maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.



Katso täältä lisätietoja hinnastosta ja lipputyypeistä.