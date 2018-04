Viskaalin tila kaavailee isoa laajennusta Muhoksella – jättinavettaan 1200 eläintä

Muuten ihan hyvä homma, mutta tuo investointiavustus ei käy. Systeemi on täysin hullu jos yritykset eivät voi tehdä investointejaan omillaan. Ja tiedättekö mikä systeemimme on pilannut että tähän on tultu? Yksi sana ja se on verot. Verot ovat yksin syynä siihen, että yritykset eivät voi tehdä paljoa mitään elleivät sitten saa maksamiansa veroja takaisin "investointitukina". Myöskään koko Suomeen ei tule ulkomailta ensimmäistäkään yritystä ellei heille luvata massiivisia yritystukia, koska yksikään yritys ei tämmöiseen riistoon muuten suostu.

Meidän on pakko ottaa mallia Trumpin Yhdysvalloista jossa verot leikattiin rankalla kädellä yrityksiltä ja kansalta ja sen tuloksena Yhdysvaltojen talous on kovimmissa nousussa ikinä. Lisäksi Yhdysvalloissa kaikilla on nyt töitä. Niin ja Yhdysvalloissa ei ole mitään yritystukia ja päinvastoin Trump on potkinut virkamiehiä pihalle verorahoja kuluttumasta ja virastoja on suljettu. Kansa ja yritykset tulevat nyt toimeen omillaan ja hyvin näyttää toimivan kun kaikilla on rahaa ja töitä.