Virpiniemen loma-asutuksen muuttaminen vakituiseksi asumiseksi toisi kustannuksia – Kelloon tulisi ylitarjontaa tonteista

Mitä hiton kustannuksia kaavamuutos toisi asukkaille? Asunnon arvo nousee ja kiinteistövero laskee. Alueen kehitys ja kasvu on jäissä, koska loma-asunnot eivät vedä, vaan ihmiset haluavat pysyvän kodin alueelta. Kaupungin panostus virkistykseen ja matkailuun alueella on silkka vitsi. Uhkasakolla on turha uhata, helppo se on siirtää kirjat ja kunnallisverot vaikka Muhokselle.