Virallinen uimakausi alkaa perjantaina – ovatko Oulun uimavedet kunnossa?

Uimakausi alkaa virallisesti perjantaina. Missä kunnossa Oulun seudun uimavedet ovat ja miten kylmää vesi on? Onko Lämsänjärven veden pinta saatu pumpattua alas?

Osa uimareista pulikoi jo järvissä, vaikka sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan uimakausi Suomessa alkaa 15.6. eli tulevana perjantaina ja jatkuu elokuun loppuun saakka.

Missä kunnossa Oulun seudun uimavedet ovat näin uimakauden virallisen käynnistymisen kynnyksellä, kemisti Seija Karjalainen Oulun seudun ympäristö­toimesta?

– EU-rannoilla täytyy ottaa uimavesinäytteitä jo ennen uimakauden alkua. Se tehtiin 4.6. Kaikissa näytteenottopaikoissa vesi täytti uimavesiasetuksen täyttämät vaatimukset.

Mitkä Oulun seudun rannoista ovat näitä EU-rantoja?

– Lämsänjärven, Valkiasjärven, Tuiran, Jäälin montun ja Papinjärven uimarannat sekä Kempeleen kalliomonttu, Limingan Rantakylä ja Lumijoen Viinavuori.

Montako uimarantaa kaikkiaan seudulla on?

– Yli 30. Muilla kuin EU-rannoilla ei tarvitse ottaa näytteitä ennen uimakauden alkua. Niissä riittää, että näyte otetaan vähintään kolmesti kesässä. EU-rannoilta ne otetaan siis neljä kertaa kesässä. Useamminkin niissä silti käydään ja tehdään tarkastuksia. Uimarantojen ylläpidosta vastaavat tahot valvovat rantojaan tietenkin tarkemmin. Me valvomme sitä, että he osaavat toimia oikein.

Millainen Oulun seudun uima­ve­sien kunto on yleensä kesäisin ollut?

– Siinä on ollut rantakohtaista vaihtelua. Loppukesää kohti bakteerimäärät ovat saattaneet joskus aavistuksen lisääntyä, mutta eivät joka rannalla.

Lämsänjärven uimaranta ei ole ollut virallisessa käytössä pariin kesään. Mikä sen tilanne nyt on?

– Elämme toivossa, että saisimme sen mahdollisimman pian taas auki. Siitä on pumpattu pois vettä ja saamieni tietojen mukaan viime perjantaina veden korkeus saavutti tavoitetasonsa. Jos vesi alkaa taas nousemaan, voidaan pumppausta jatkaa. Nyt Lämsänjärvellä on meneillään rantojen kunnostus. Korkealla olleen veden pinnan vuoksi rannalle on kertynyt moskaa ja lietettä, mikä täytyy putsata pois. Sieltä viedään pois myös kantoja ja kiviä, tuodaan hiekkaa ja laitetaan kuntoon ilmoitustaulut sekä pukukopit.