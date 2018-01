Vinkit Pohjantien työmaaruuhkaan: Kahden aamuruuhkan välissä vartin tauko, joukkoliikennettä kannattaa käyttää

Liikenneviraston Oulun tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että Pohjantiellä Hintantien työmaan kohdalla oli selvästi kaksi ruuhka-aikaa keskiviikkoaamuna.

Ensimmäinen ruuhkapiikki tuli jo varttia vaille seitsemän aamulla. Se kesti puolisen tuntia.

Sen jälkeen liikenne soljui 15 minuutin ajan hiukan sujuvammin, mutta tieliikennepäivystäjän Marika Saarenpään mukaan puoli kahdeksasta lähes yhdeksään saakka oli hyvin ruuhkaista.

– Pahimmillaan Iskon liittymästä lähtien oli kahta kaistaa mateleva jono. Kovasti ruuhkautunut liikenne alkoi pikkuhiljaa helpottaa puoli yhdeksän jälkeen, Saarenpää kertoo.



– Pahimmassa kohdassa Laanilan liittymän seudulla liikenne alkoi sujua lähes normaalisti vasta hieman ennen yhdeksää.



Saarenpään mukaan liikenne kuitenkin sujui kohtuullisesti, vaikka se oli kohtalaisen hidasta.



– Toki työmatka on pahimpaan ruuhkaan lähteneellä arviolta parikymmentä minuuttia viivästynyt, Saarenpää arvioi.

Pohjantiellä Kontinkankaan ja Laanilan liittymien välisen tieosuuden nopeus laskettiin 30 kilometriin tunnissa keskiviikon vastaisena yönä. Nopeusrajoituksen muutos liittyy Hintantien risteyssillan uusimiseen. Työmaan kohdalla kaistat ovat selvästi normaalia kapeampia, ja etelän suuntaan menevän liikenteen kaistoilla on mutka.

Poikkeusjärjestelyt jatkuvat loppukesään asti.

Kyseinen tieosuus on aina ruuhkainen

Valtatie 4:n Oulu–Kemi-hankkeen projektipäällikkö Jukka Päkkilä Liikennevirastosta ei aamuruuhkista sinänsä yllättynyt.



Vaikka asiasta on tiedotettu etukäteen, kysymyksessä on hankkeen haastavin paikka. Näillä liikennemäärillä liikenne ruuhkautuu jo normaalin työmatkaliikenteen vuoksi.



– Liikennemäärät ovat niin isoja, että normaali työmatkaliikenne ruuhkautui ennen rakennushankettakin. Liikenne on mennyt ajoittain todella hitaasti, Päkkilä sanoo.



– Nyt, kun työt ovat käynnissä, se vain korostuu. Aina, kun liikennejärjestelyjä tehdään, ensimmäiset päivät ovat haastavampia ennen kuin tilanne niin sanotusti vakiintuu.



Projektipäällikkö Päkkilä suosittelee välttämään ruuhka-aikoja, jos on esimerkiksi mahdollista käyttää työaikajoustoja tai käyttää mahdollisuuksien mukaan joukkoliikennettä.