Vilskettä riitti Hollihaan liikennepuistossa, kun oululaiset innostuivat tulemaan sankoin joukoin avajaisiin – kuvagalleria

Lauantaina Oulun Hollihaassa riitti vilskettä ja vilinää, kun Lasten liikennepuiston avajaisia vietettiin vuoden remonttitauon jälkeen. Polkuautot viilettivät pitkin uusittuja ratoja, ja alueen leikkipaikoissa riitti käyttäjiä.

– Varmasti tänään on käynyt useita satoja ihmisiä. Koko ajan joka paikkaan on ollut jonoja, ilmapallot ovat loppuneet ja mehut ovat loppuneet. Tiesimme, että ihmisiä kiinnostaa, kun tämä on vuoden ollut kiinni. Emme olisi uskoneet, että näin paljon, päivitteli puistossa lähes parinakymmenenä kesänä työskennellyt kaupungin nuoriso-ohjaaja Juha Mertaniemi.

Oululainen Tuija Jakkula tuli avajaisiin nelivuotiaan Teean ja kaksivuotiaan Toivon kanssa.



– Kävimme viime kesänä avajaisissa muistaakseni silloinkin. Onhan tämä aivan mahtava paikka ja lapset tykkäävät olla täällä, hän kehui.

Tyrnävältä liikennepuistoon tulivat Juulia ja Tero Matinolli kuusivuotiaan Jerin ja neljän kuukauden ikäisen Leevin kanssa.

– Ihana päivä meillä on ollut täällä, kun ilmakin on sopivasti ihana. Olemme ensimmäistä kertaa. Muhoksella olemme käyneet pienemmässä liikennepuistossa. Tosi mukava paikka, koska täällä on monenikäisille kaikkea, Juulia Matinolli arvioi.

Lauantain tapahtuma oli ilmainen, mutta normaalisti kävijöiltä peritään kahden euron päivämaksu. Mertaniemen mukaan kävijämäärä on tällä vuosituhannella ollut 12–15 000 asiakasta per kesä.

Hollihaan liikennepuisto on toiminut samassa paikassa vuodesta 1965 lähtien. Katureitistö, joita pitkin polkuautoilla puistossa ajellaan, ei ole muuttunut alkuperäisestä juuri lainkaan. Viime kesän remontissa puiston kaikki asfalttipinnat uusittiin.

