Viisi kiloa pysyvästi pois – Oulun yliopiston laihdutussovelluksen käyttö ja ravitsemusterapeutin neuvot ovat tehokkain keino pudottaa painoa

Kun on kyseessä laihduttaja jolla on ruokavalio ja liikuntatapa huonolla tolalla niin nämä toimet auttavat koska tuki on hyvin tärkeää ja positiivisella tavalla tämä vahvistaa laihduttajalle että ollaan oikealla tiellä. Tällaisia laihduttajia on helppo auttaa mutta oman kokemuksen mukaan terveyspuoli ei edes ala tutkimaan jos potilas/asiakas on jo tehnyt kaikkensa todistetusti mutta ei laihdu, normaalit verikokeet otetaan mutta kun potilas melkein jo anelee että tutkittaisiin pohjimmainen syy miksi ainoa laihdustapa joka tehoaa on anoreksian kaltainen syömisen lopettaminen ja liikunnan järjetön lisääminen joka tekee ihmisestä psyykkisesti sekavan. Kun monipuolinen ruokavalio oikealla kalorivajeella ja eri tavoin laihdusta tukeva liikunta (aerobinen ja lihaskunto) ei auta niin auttaminen loppuu kun se vaatisi terveyspuolen edustajalta enemmän työtä ja ei pääse helpolla kaavalla kehumaan onnistumista niin asiakas/potilas hylätään syyllistäen väitteellä huijaamisella uskomatta totuutta.

Minusta kannattaisi myös etsiä miten pystytään auttamaan myös meitä ongelma laihduttajia ilman mitään radikaalia laihdutusleikkausta (se on se äärimmäinen hyväksyttävä tapa mutta se ei sovi kaikille.)