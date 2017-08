Viikonlopun menovinkit Ouluun ja lähialueille: Olutjoogaa, äijäbalettia ja kamppailua henkisten lajien mestaruudesta

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia.

Rakkaustarina Itä-Tuirasta

Sarjakuva

Itä-Tuiran yksisarvinen -näyttelyn avajaiset Oulun kaupunginkirjastossa perjantaina 11.8. kello 18–20.

Oulun kaupunginkirjaston kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan Sarjastoon avataan Muusajuhlien sarjakuvapäivässä Roosa Paldaniuksen ja Niko-Petteri Nivan Itä-Tuiran yksisarvinen -sarjakuvanäyttely. Sarjakuvanovelli esittelee seksin, seksuaalisuuden, sukupuolen ja parisuhdemuotojen kirjoa herttaisen, mutta eroottisen aikuisten sadun siivillä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kaarlenväylä 3, Oulu.



Poikkitaiteellisesti Varjakassa

Klubi

Muusaklubi Varjakassa perjantaina 11.8. kello 19–22.

Huutomerkki ry ja Keskipiirin elävän musiikin ystävät ry järjestävät Muusaklubin Oulunsalon Varjakassa. Monipuoliseen ohjelmaan kuuluu muun muassa Jouko Saksion runoesitys, Pop Up Yoga Oulun olutjoogaa, En ala -äijäbalettiryhmän esitys ja Kari ”Tykylevits” Tykkyläisen multi-instrumentaalisesti itsesäestettyä musiikkia. Pääsyliput käteisellä ovelta 5 euroa. Harjapäänkuja 33, Oulunsalo.

Mäkelininkadulla tapahtuu

Katutapahtuma

Katujuhla B17 Kulttuuribingon edessä lauantaina 12.8. kello 14–22.

Mäkelininkatu 29:n edusta muuntautuu lauantaina koko kansan ilmaisen ja ikärajattoman katujuhlan näyttämöksi. Musiikkia ja viihdykettä tarjoilevat muun muassa freekatusoittaja Matti Luokkanen, Call Out -katutaideporukka, Elatu Nessa ja Ruotomieli. Lisäksi paikalla on esimerkiksi Oulun Katutaide ry:n katutaidetyöpaja, Bohemian ja Tropicalienten korutyöpaja sekä Pokuton taidetyöpaja. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Mäkelininkatu 29, Oulu.

Satujen maailmaan

Klubi

Satuja kapakassa ravintola Tubassa lauantaina 12.8. kello 18–19.

Satutäti Kirsi Marttinen toivottaa kaikki tervetulleiksi kapakkaan kuuntelemaan Grimmin satuja. Sadun kuunteleminen on yhteinen kokemus, joka avaa näkökulmia tähän päivään ja menneisyyteen. Satujen lomassa voi siemailla viiniä tai hörppiä olutta samalla, kun satutäti laittaa mielikuvituksen laukkaamaan. Osana Oulun Muusajuhlia järjestettävä tapahtuma on pääsymaksuton. Mannenkatu 2, Oulu.

Huvittelua Höyhtyällä

Puistotapahtuma

Riemujuhla Höyhtyän Välkkeen takapihan puistoalueella sunnuntaina 13.8. kello 15–18.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lintulammen yhdistys järjestää koko perheen Riemujuhlan sunnuntaina. Ohjelmassa on muun muassa Liikkuvan Laulurepun esitys kello 15.15 ja KiddieJam-tanssitunti kello 16.15. Lisäksi paikan päällä on pomppulinna ja liikuntapisteitä lapsille. Tarjolla on edullisesti vohveleita, mehua ja kahvia. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Latokartanontie 1, Oulu.

Henkinen mestari haussa

Mystiikka

Henkisten lajien mestaruuskisat Tähtitornin kahvilassa sunnuntaina 13.8. kello 16 alkaen.

Jo klassikoksi muodostuneessa Henkisten lajien mestaruuskisoissa kilpaillaan kolmiottelussa, jossa lajeina ovat telepatia, telekinesia ja teleportaatio. Oulun Henkiseksi Mestariksi kruunataan parhaiten ajatuksia lukenut sekä pisimmälle itseään sekä kilpailuesinettä mielensä voimalla siirtänyt kilpailija. Osana Oulun Muusajuhlia järjestettävä tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Linnansaari 1, Oulu.