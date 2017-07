Viikonlopun menovinkit Ouluun ja lähialueille: Kummallisia kohtaloita, muinaismeininkiä ja avoimet ovet puutarhaparatiisiin

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia.

Mela käteen ja menoksi

Liikunta

Melontaan tutustuminen Kurjensaaren uimarannalla torstaina 27.7. kello 18–20.

Pyhäjokiseudun Latu ja Ylivieskan Latu järjestävät melontaan tutustumisen Oulaisten Kurjenrannan uimarannalla. Melonnan lisäksi paikan päällä pääsee tutustumaan ja kokeilemaan myös suursuosion saavuttanutta sup-lautailua. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kurjensaarentie 71, Oulainen.



Kävely täynnä kummia juttuja

Kävelykierros

Kummituksia ja kummallisia kohtaloita -kävelykierros Oulussa perjantaina 28.7. kello 15–17.

Oulun menneisyydestä löytyy liuta kummia juttuja: Itkeviä kiviä, itsestään siirtyviä tuoleja, shaali harteillaan rauhattomasti portaissa kulkevia punatukkaisia naisia ja lankkulattioilla kopisevia janoisen matruusin tolppakorkoja. Oulussa on poltettu noitia, hirtetty rikollisia ja teljetty kuohareita linnantyrmään. Oulun kaupungin matkailuneuvonnan opas kertoo lisää kahden tunnin mittaisella kävelykierroksella. Kävely on kaikille avoin ja ilmainen. Kirkkokatu 2 A, Oulu.



Muinaismeininkiä Kierikissä

Markkinat

Kierikin muinaismarkkinat lauantaina 29.7. kello 10–18 ja sunnuntaina 30.7. kello 12–18.

Kierikin kivikauden kylä herää eloon ja historia pääsee valloilleen uusiutuneilla muinaismarkkinoilla. Markkinoiden ohjelmaan kuuluu muun muassa Kierikin elämysteatteria, Oulun Miekkailuseuran taistelunäytöksiä, kivikauden työpajoja, muinaismusiikkia ja yleisökaivauksia. Tapahtuma on mukana Lasten kulttuurikaupunki Oulun ohjelmassa. Kaikille avoimen tapahtuman pääsyliput maksavat 12 euroa. Saatavana on myös perhelippuja. Pahkalantie 447, Yli-Ii.



Sulosointuja suven keskellä

Konsertti

Suviset Pihasoitot: Taiteilijoitten kesäpäivä Oulun taidemuseolla lauantaina 29.7. kello 14–14.45.

Oulun taidemuseolla nautitaan kesälauantaisin suvisista pihasoitoista. Taidemuseon ja Oulun Kansallisen Kulttuuriseuran yhteistyössä järjestämässä tapahtumassa vietetään tänä lauantaina Taiteilijoitten kesäpäivää, jonka esiintyjinä nähdään muun muassa oboisti Saku Mattila ja huilisti Tiina Nikander. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kasarmintie 9, Oulu.



Puutarhaparatiisi avaa pihansa

Avoimet ovet

Äimäraution siirtolapuutarhan avoimien ovien päivä sunnuntaina 30.7. kello 12–16.

Noin kolmen kilometrin päässä ydinkeskustasta sijaitsevassa Äimäraution siirtolapuutarhassa vietetään perinteistä avoimien ovien päivää sunnuntaina. Puutarhaparatiisissa on runsaasti avoimia pihoja, kesäkahvila ja taimikirpputori. Paikoitustilaa on rajallisesti, joten paikalle suositellaan saapumaan esimerkiksi polkupyörällä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Rantalantie 20, Oulu.



Joogaa joella

Liikunta

Lavista ja pop up -joogaa Koitelin Sahasaaressa sunnuntaina 30.7. kello 17–19.

Koitelinkosken Sahasaaren lavalla liikutaan jälleen. Ohjelmassa on lavista eli lavatanssijumppaa kello 17 ja rentouttavaa joogaa kello 18. Ohjaajina toimivat Henna Ervasti ja Pop Up Yoga Oulun Minna-Mari Jurvansuu. Mukaan tulee ottaa oma joogamatto. Osallistuminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Ylikiimingintie 436, Kiiminki.

