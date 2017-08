Viikonlopun menovinkit Ouluun ja lähialueille: Kireitä siimoja, katutaidetta ja muksuille musiikkia

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia.

Galleriat tutuiksi

Opastus

Kiertelemättä-näyttelyopastus kulttuuritalo Valveella torstaina 3.8. kello 17–18.

Kiertelemättä -yleisöopastukset Valveen gallerioissa jatkuvat syyskauden alkaessa. Torstaina tavataan kuvataitelija Hannu Ahosola ARTtilassa pitämässään Dismiss This Untitled Information -näyttelyssä. Lisäksi kierros kulkee Marjukka Irnin Kaikki sateenkaaren värit Näkyväksi! -näyttelyyn Galleria 5:een, Päivi Paakinahon ja Tanja Koistisen Kakkupapereita ja silmäpakoja -näyttelyyn Konst o. Deliin sekä Pentti Otsamon näyttelyyn Sarjakuvagalleriaan. Opastus on kaikille avoin ja ilmainen. Hallituskatu 7, Oulu.



Jazzia ja rentoa tunnelmaa

Musiikki

Jazzpuisto 2017 Åströmin puistossa perjantaina 4.8. kello 14–17 ja lauantaina 5.8. kello 12–17.

Jazzpuisto kutsuu kaikki nauttimaan musiikista ja kesäisen rennosta tunnelmasta. Tapahtuman ohjelmasta vastaavat Pohjoisesta pölähtää -projektin nuoret. Perjantaina kuullaan Trio Skø feat. Julia Sundberg -kokoonpanoa, Siivert Semi-Electroa ja Valkeaa. Lauantaina lavalle nousevat Saaga Sees, Deaf Indian ja Nina Jackson. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Mannenkatu 4, Oulu.



Kireitä siimoja Oulujoella

Kalastus

Oulun Vetouistelukilpailu Värtön rannassa lauantaina 5.8. kello 9–17.

Oulujoen Uistelijat ry järjestää avoimen vetouistelukilpailun Värtön rannassa lauantaina. Suurimmalla saaliilla ja suurimmalla kalalla voittaa. Mukaan voi ilmoittautua paikan päällä lauantaina kello 8.30–9.45. Vetouistelukilpailun osallistumismaksu on 20 euroa venekunnalta. Rannalla järjestetään myös onkikilpailut kello 11–13, joissa on yleisen sarjan lisäksi oma sarja lapsille. Tapahtuma on katsojille pääsymaksuton. Kasarmintie 53, Oulu.



Katukulttuuria Kiimingissä

Katutaide

Summer of Street Art Kiimingin urheilukeskuksen skeittiparkissa lauantaina 5.8. kello 12–15.

Oulun Katutaide ry järjestää yhteistyössä Kiiminkipäivien kanssa katutaidetyöpajan. Tapahtumassa voi kokeilla spraymaalausta maksuttomilla maaleilla. Maalaustyöpaja sopii kaikenikäisille. Lisäksi taiteilijavieras Lasse Rimpilä maalaa pysyvän teoksen Koulutien alikulkutunneliin. Luvassa on myös vapaata skeittausta ja best trick -kilpailu. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Urheilutie, Kiiminki.



Biisejä perheen pienemmille

Musiikki

Lastenjatsit 2017 Åströmin puistossa sunnuntaina 6.8. kello 15–17.

Jo 29. kerran järjestettävässä koko perheen tapahtumassa lavalle nousevat Risto Järvenpää & Tatsia ja Janssia, Liikkuva Laulureppu ja Soiva Siili. Mukaan kannattaa ottaa oma viltti ja eväät. Kaikille avoimen tapahtuman pääsyliput käteisellä 6 euroa. Mannenkatu 4, Oulu.

