Viikonlopun menovinkit Oulun seudulle: Möykkämusiikkia Hässäkkäpäivillä ja tunnelmointia Koitelilla

Kaipaatko ohjelmaa viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueen kiinnostavia tapahtumia.

Hässäköinti alkaa taas

Klubi

Hässäkkäpäivien aloitusklubi ravintola Ykän Pubissa torstaina 6.7. kello 20–1.30.



Hässäkkäpäivät järjestetään Oulussa viikonloppuna jo kymmenettä kertaa.

Tunnelmaan voi virittäytyä festivaalin aloitusklubilla tanssiravintola Ykän Pubissa torstaina. Toppilassa sijaitsevan ravintolan parrasvaloihin nousevat iisalmelainen Perseenpyyhkijät, oululainen Deposit Man, kouvolalainen Ghost World ja helsinkiläinen Lokit. Täysi-ikäisille tarkoitetun klubin pääsyliput maksavat 8 euroa. Merimiehentie 1, Oulu. Varsinaiset festivaalit pidetään perjantaina ja lauantaina Välivainion Tukikohdalla.



Tenaville touhuamista

Ulkotapahtuma

Lasten toritapahtuma Utajärven torilla perjantaina 7.7. kello 17–19.

Utajärvellä järjestetään Kotiseutuviikon ohessa lasten toritapahtuma, jossa voi tavata esimerkiksi Frozenin Elsan, Pikku-Myyn tai muun satuhahmon. Lisäksi ohjelmassa on muun muassa talutusratsastusta, koirien vetämää kärryajelua, piirustuskilpailu, keppihevosnäyttely ja -rata sekä linnunpönttöjen rakentamista. Kovassa vesisateessa tapahtuma siirretään nuoriso- ja liikuntatalolle. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Vanhatie 48, Utajärvi.



Näin päiviä viettää voin

Keikka

Eino Leinoa Wood Barissa perjantaina 7.7. kello 21–02.



Torstaina vietettävää runoilija Eino Leinon päivää juhlistetaan perjantaina Oulun ydinkeskustan tuntumassa Wood Barissa. Luvassa on kahden setin verran Leinon sanojen musiikillista tulkintaa Lassila & Riikola & Paulamäki -kokoonpanon voimin. Soitanta alkaa noin kello 22. Täysi-ikäisille tarkoitettu keikkailta on pääsymaksuton. Pakkahuoneenkatu 26, Oulu.



Musiikkia ja maisemaa

Keikka

Leena Partanen & Band Koitelin Tunnelmatuvassa lauantaina 8.7. kello 22–01.

Koitelinkosken kauniissa maisemassa nautitaan lauantai-iltana elävästä musiikista ja heinäkuun tunnelmasta. Leena Partanen tuo paikalle puoliakustisen kokoonpanonsa, jossa kitaraa soittaa Ilkka Pihkakoski, bassoa Henri Laitinen ja cajonia Petteri Meskus. Sään salliessa soitetaan ulkona. Tapahtuma on pääsymaksuton. Ylikiimingintie 436, Sahasaari, Kiiminki.



Folkia Heinätorilla

Puistopiknik

Heinätorin puistossa sunnuntaina 9.7. kello 14–16.

Oulun kaupungin puistopiknikien sarja jatkuu sunnuntaina kahden kokoonpanon voimin. Heinätorin puiston lavalla nähdään lyyrisesti harkittua hysterofolkia soittava Hulentka ja Kauko Korkalan sekä Sulo Räinän sahalla ja mandoliinilla esittämää suomalaista sekä venäläistä musiikkia. Mukaan kannattaa ottaa oma viltti ja eväät. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Heinätorin puisto, Oulu.



Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.