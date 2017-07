Viikonlopun menovinkit Oulun seudulle – Hammond-tyylittelyä, bussikaljoittelua ja kiireetöntä oleskelua

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia.

Taidetta Kolossa

Avajaiset

Join the Flow -näyttelyn avajaiset Kolossa torstaina 13.7. kello 18–22.

Oululaiskuvataiteilija Sonja Keräsen Join the Flow -näyttelyn avajaisia vietetään torstaina Cafe Bar Kolossa. Samaan aikaan jotain hyvin henkilökohtaista ja universaalia tarjoavan kuvataiteen lisäksi illan aikana kuullaan runonlausuntaa Milla Kyllösen ja Toni Rissasen toimesta. Täysi-ikäisille tarkoitettu avajaistilaisuus on pääsymaksuton. Pakkahuoneenkatu 5, Oulu.



Retrojazzia kulttuurikuppilassa

Keikka

Kalle Salonen ravintola Tubassa torstaina 13.7. kello 20–23.

Groovejazzmuusikko Kalle Salonen saapuu keikalle kulttuurikuppila Tubaan. Sakeasoundista ja vetävää retrojazzia säveltävän Hammond-tyylittelijän taustalla vaikuttaa Kulttuuripaja Valo, joka tunnetaan myös Pentti Kurikan Nimipäivien taustavoimana. Salosen mukana lavalle nousevat lyömäsoittaja Hannu Pikkarainen, basisti Heikki Saarenkunnas, trumpetisti Antero Priha ja fonisti Panu Syrjänen. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikkaillan pääsyliput maksavat 7 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.



Linja-autoissa on tunnelmaa

Ulkotapahtuma

Bussikaljapäivät Vaalan asemalla perjantaina 14.7. kello 14–23 ja lauantaina 15.7. kello 10–23.

Vaalan asemalla järjestettävät Bussikaljapäivät kokoaa yhteen vanhoja linja-autoja, rompetta ja monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille. Nostalgisten ajoneuvojen lisäksi yleisöllä on mahdollisuus nauttia muun muassa markkinatunnelmasta, lähiruoasta ja kesäisistä juomista. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Asematie 6, Vaala.



Rakkaudesta jokeen

Taide

I love Iijoki Karhun leirikeskuksessa Iissä perjantaina 14.7. kello 19–21.30.

I<3 Iijoki -esitystapahtuma rantautuu Karhun leirikeskukseen Iihin. Esitysiltamassa nähdään kuvataiteilija Anni Arffmanin, tuottaja Taija Jyrkäksen, äänitaiteilija Anssi Laihon, tanssitaiteilija Anni Rissasen ja teatteritaiteilija Hanna-Kaisa Tiaisen tulkinnat rakkaudesta Iijoella. Lisäksi työryhmäläiset kutsuvat paikallisia taiteilijoita avaamaan omaa kokemustaan rakkaudesta jokeen. Tapahtuma on pääsymaksuton. Leirikeskuksentie 32, Ii.

Musiikkia muksuille

Musiikki

Lastenlaulukatu Oulun Rotuaarilla lauantaina 15.7. kello 11–17.

Kävelykatu Rotuaarilla järjestettävässä musiikkitapahtumassa esiintyvät tänä vuonna Seppo Sammakko, Soiva Siili, Suzukikoulu Oktaavia, Estottomat, runopoika Daniel sekä Vastarannan Siili. Tapahtumaa tukevien yritysten ja yhteisöjen lahjoituksilla sekä katusoittoansioilla hankitaan soittimia Parasta Lapsille ry:n Oulun alueosastoille. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kirkkokatu 15, Oulu.



Voimalassa rentoillaan

Taide

Raukea sunnuntai Voimala 1889:ssä sunnuntaina 16.7. kello 14–19.

Taide- ja tapahtumatila Voimalassa vietetään raukeaa sunnuntaita. Ohjelmassa on muun muassa Totti Korpuan Otteita erään otuksen muistiinpanoista -yksityisnäyttely ja laulaja-lauluntekijä Dimi Salon esiintyminen kello 16. Lisäksi tarjolla on kiireetöntä oloa, maksullinen buffet sekä lämmin sauna. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kasarmintie 1, Oulu.



