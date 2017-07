Viikonlopun menovinkit Oulun seudulle: Groovea, jazzia ja vanhoja värkkejä

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia.

Groovaten Rotuaarilla

Keikka

Backbeat Bandits Ouluthuone Leskisessä torstaina 20.7. kello 20–21.



Kävelykatu Rotuaarilla sijaitsevassa Oluthuone Leskisessä kuunnellaan torstaina Backebeat Banditsin live-musiikkia. Yhtyeen repertuaariin kuuluu versioita soul- ja grooveklassikoista sekä uudemmista kipaleista. All-Stars -henkiseen kokoonpanoon kuuluvat saksofonisti Maria Uusitalo, kitaristi Antti Karjalainen, basisti Ari Liuska, kosketinsoittaja Olli Piirainen ja solisti Saara Mahlakaarto-Leskelä. Täysi-ikäisille tarkoitettu keikka on pääsymaksuton. Kirkkokatu 10, Oulu.



Oululaisbändin ainokainen

Keikka

Stache ravintola Tubassa perjantaina 21.7. kello 21–00.

Viikonloppuna Tuban, Rauhalan ja Voimala 1889:n alueella järjestettävän Prunnifest-tapahtuman etkoja vietetään kulttuurikuppila Tubassa live-musiikin soidessa. Lavalle astuu vuonna 2007 perustettu oululaisyhtye Stache, joka soittaa viisihenkisellä kokoonpanolla indie rockia. Kyseessä on bändin ainoa esiintyminen kotikaupungissaan tänä kesänä. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikkaillan pääsyliput maksavat 7 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.



Vanhoja värkkejä Olhavassa

Toritapahtuma

Veteraanikone- ja rompetoripäivä Olhava Areenalla lauantaina 22.7. kello 10–16.

Iin Olhavassa järjestettävässä vanhojen koneiden tapahtumassa on muun muassa traktoreita, mopedeja, nostalgisia autoja ja muita ajan patinoimia koneita sekä kulkuvälineitä. Ohjelmaan kuuluu myös koneiden esittelyä ja paraatiajo. Olhavan seudun kehittämisyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa on lisäksi kirppu- ja rompetori sekä kahvio. Kaikille avoin tapahtuma on pääsymaksuton. Kemintie 1476, Ii.



Vanhaa kunnon jazzia

Konsertti

Suviset Pihasoitot: Swingstet Oulun taidemuseolla lauantaina 22.7. kello 14–14.45.

Oulun taidemuseolla nautitaan kesälauantaisin suvisista pihasoitoista. Taidemuseon ja Oulun Kansallisen Kulttuuriseuran yhteistyössä järjestämässä tapahtumassa kuullaan tänä lauantaina jazzin nostalgista lumoa Swingstetin tarjoilemana. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kasarmintie 9, Oulu.



Kappaleita katutasossa

Keikka

Emilia Aarnio Italian Cafe & Deli Bacaro Doppiossa lauantaina 22.7. alkaen kello 20.

Kauppakeskus Valkean katutasossa sijaitsevassa Bacaro Doppiossa kuullaan heinäkuussa lauantaisin live-musiikkia. Tällä viikolla LaDolce Vita Club -tapahtuman esiintyjänä nähdään oululaislaulaja-lauluntekijä Emilia Aarnio. Kokenut muusikko laulaa kauniita, mutta suorasanaisia lauluja suomeksi. Täysi-ikäisille tarkoitettu keikka on pääsymaksuton. Isokatu 25, Oulu.



Pari settiä piknikillä

Puistopiknik

Kauniskangas ja Antti Viitala Heinätorin puistossa sunnuntaina 23.7. kello 14–16.

Oulun kaupungin puistopiknikien sarja jatkuu sunnuntaina. Heinätorin puiston lavalla nähdään finnish gothic -duo Kauniskangas, joka versioi suomalaisen synkkyyden kyllästämiä pop-, rock, ja iskelmäkappaleita. Toisena esiintyjänä lavalle nousee muusikko Antti Viitala, joka on tunnettu muun muassa Blood Sausage Boysista ja Aivot-yhtyeestä. Mukaan kannattaa ottaa oma viltti ja eväät. Säävarauksellinen tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Heinätorin puisto, Oulu.

