Kaipaatko ohjelmaa viikonlopuksi? Listasimme Oulun ja lähialueen kiinnostavia tapahtumia.

Tiedettä ja taidetta piirillä

Festivaali

Mielikuvia-festivaali Peltolassa perjantaina 30.6. kello 12–18 ja lauantaina 1.7. kello 10–16.

Peltolan psykiatrian klinikan sairaala-alueella, Von Bagh -koulutuskeskuksessa järjestetään kaksipäiväinen tiede- ja taidefestivaali. Ohjelma koostuu mielenterveysteemaan liittyvistä elokuvista ja niihin liittyvistä tieteellisistä puheenvuoroista. Tieteen ja taiteen kautta tutustutaan myös alueen ja psykiatrian historiaan. Ilmaistapahtuman alaikäraja on 12 vuotta ja se ei sovi liikuntaesteisille. Paikkoja sekä pysäköintipaikkoja on rajoitetusti. Peltolantie, Oulu.



Taiteilijoita puulajipuistossa

Avajaiset

Navettanäyttelyn avajaiset Alakestilän Arboretumissa Limingassa perjantaina 30.6. kello 18–20.

Alakestilän Arboretumin navettarakennuksessa vietetään kolmen taiteilijan yhteisnäyttelyn avajaisia. Näyttelyssä on mukana Anna Emilia Järvisen, Anssi Hanhelan ja Juho ”Jatz” Arvolan maalaustaidetta. Avajaisissa kuullaan myös jazzkitaristi Heikki Ruokankaan soittamaa musiikkia. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Värminkoskentie 20, Liminka.



Tallustelua taiteen keskellä

Taide

Kesäinen taidekävely lauantaina 1.7. kello 11–15.

Voimala 1889 järjestää viihdykettä kaikille aisteille tarjoilevan kesäisen sukelluksen luonnon ja kulttuurin pariin. Mukana on muun muassa teatteria, laulua, tanssia, kuvataidetta ja runoutta. Ainakin taiteilijat Kirsi-Maaria Tumelius, Anna-Kaisa Kvist, Eeva-Maria Kaunispää, Timo Harju ja Antti Kairakari ovat myös paikalla. Tunnin pituiset kävelykierrokset alkavat kello 11 Voimalan ravintolalta. Alustavat ilmoittautumiset voi tehdä puhelimitse 044 911 5304 tai sähköpostitse info@voimala1889.com. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kasarmintie 1, Oulu.



Rannassa tapahtuu

Ulkoilmatapahtuma

Pikkulahti Kids Raahen Rantapuistossa lauantaina 1.7. kello 12–16.

Raahen Rantapuistossa järjestetään jo kuudetta kertaa Pikkulahti Kids -tapahtuma. Erityisesti lapsille ja perheille sopivassa tapahtumassa on tarjolla lättyjä, jäätelöä, makkaraa, mehua ja kahvia. Lisäksi paikalla on ohjelmaa ja aktiviteetteja useiden eri yhteistyötahojen kanssa. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Rantakatu 41, Raahe.



Pari bändiä piknikillä

Puistopiknik

Marko Siekkinen & Toivo­niemen reservaatti ja Juuni & Olkimaa Heinätorin puistossa sunnuntaina 2.7. kello 14–16.

Oulun kaupungin puistopiknikien sarja jatkuu kahden oululaiskokoonpanon voimin. Heinätorin puistossa soitannasta vastaavat bluegrass- ja folkhenkistä musiikkia soittava Marko Siekkinen & Toivoniemen reservaatti sekä suomenkielisen elovenapopin nimiin vannova Juuni & Olkimaa. Mukaan kannattaa ottaa oma viltti ja eväät. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Heinätorin puisto, Oulu.

