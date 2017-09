Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Vanhemmat valtaavat Valkean, Tutkijoiden yö yliopistolla ja Amiga-nostalgiaa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Vanhempien vuoro

Perhetapahtuma

Vanhempainilta kauppakeskus Valkeassa torstaina 28.9. kello 18–19.

Keskustan kauppakeskuksessa järjestetään vanhempainilta, jonka puheenvuoroissa tuodaan esille eri tahojen näkemyksiä ja kokemuksia nuorten ajanvietosta Valkeassa. Puhujina ovat muun muassa Valkean kauppakeskusjohtaja Arja Junnikkala-Alho, Oulun poliisin rikosylikonstaapeli Irmeli Korhonen ja Aseman Lapset ry:n Simo Kivari. Puheenvuorojen jälkeen on paneelikeskustelu, johon osallistuu myös nuoria. Tilaisuus on suunnattu erityisesti yläkouluikäisten vanhemmille. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Isokatu 25, Oulu.

Sydäntyö esille kävellen

Kävely

Pukeudu punaiseen -kävelytapahtuma Oulussa perjantaina 29.9. kello 13–15.

Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry, Oulun Sydänpiiri ry ja LIIHY-hanke järjestävät maailman sydänpäivänä Pukeudu punaiseen -kävelytapahtuman. Ideana on pukeutua punaiseen, kävellä porukalla ja tehdä siten sydäntyöstä näkyvää. Hupisaarten maisemiin kohdistuvalle kävelylle lähdetään kauppakeskus Valkeasta. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Isokatu 25, Oulu.

Tiedettä ja tekemistä

Tiedetapahtuma

Tutkijoiden yö Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella perjantaina 29.9. kello 17.30–20.30.

Oulun yliopistolla vietetään tutkijoiden yötä samaan aikaan satojen muiden paikkakuntien kanssa ympäri Eurooppaa. Ilta on suunnattu ennen kaikkea lapsille ja nuorille, mutta kiehtovaa tiedettä löytyy myös aikuiseen makuun. Illan ohjelmaan kuuluu muun muassa työpajoja, revontulishow ja tutkijoiden pecha kucha -esityksiä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Vanhaa kunnon Amigaa

Pelitapahtuma

Saku 2017 -tapahtuma Oulun Tetran kokoustilassa lauantaina 30.9. kello 14–00.

Suomen Amiga-käyttäjät ry järjestää perinteisen pelitapahtuman, jossa on esillä lukuisia Amiga-tietokoneita, AmigaOne X5000 Suomessa ensimmäistä kertaa sekä esittelyssä MorphOS-käyttöjärjestelmän uusia ominaisuuksia. Kaikki tapahtuman tietokoneet ovat vapaassa käytössä pelailuun ja muuhun puuhasteluun. Lisäksi tarjolla on Amiga-lehtiä ja muuta kirjallisuutta luettavaksi. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Mäkelininkatu 31, Oulu.

Voimakasta ilmaisua ja herkkiä tarinoita

Konsertti

Läheltä – kaukaa: Aura Pineda Hailuodon kirkossa lauantaina 30.9. kello 18–19.

Klassisen kitaransoiton ja jazzlaulutaustan omaava Aura Pineda saapuu konsertoimaan Hailuodon kirkkoon. Bostonin Berklee College of Music -koulusta valmistuneen Pinedan musiikissa voimakas ilmaisu yhdistyy herkkiin, visuaalisesti maalaileviin tarinoihin, joissa kuulijan on helppo sukeltaa ilmaisijan tunnemaailmaan. Konserttiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 euroa. Luovontie 50, Hailuoto.

Energistä esiintymistä Hevimestassa

Keikka

Facelift Hevimestassa lauantaina 30.9. kello 22–04.

Vaalasta kotoisin oleva, mutta myöhemmin oululaistunut Facelift-yhtye saapuu vuoden ainoalle Oulun keikalleen lauantaina. Vuonna 2008 perustettu yhtye soittaa englanninkielistä pop punkia. Lauteet lämmittelee esikoiskeikkansa soittava Kätfish Kuopiosta. Täysi-ikäisille tarkoitetun illan 5 euroa maksavat pääsyliput sisältävät narikan. Asemakatu 20, Oulu.

