Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Tykylevits tavattavissa, vinyylishoppailua ja sinisten silmälasien pioneeri

Tykylevits taidekierroksella

Opastus

Kiertelemättä-näyttelyopastus kulttuuritalo Valveella torstaina 5.10. kello 17–18.

Kiertelemättä -yleisöopastussa tavataan taiteilija Kari Tykkyläinen Living Hell -näyttelyssään Galleria 5:ssä ja taiteilija Hanna Schroderus Blue Room -näyttelyssään ARTtilassa. Lisäksi kierros kulkee Pohjoinen kohtaaminen -näyttelyyn Pohjoiseen valokuvakeskukseen ja Valvegalleriaan. Opastus on kaikille avoin ja ilmainen. Hallituskatu 7, Oulu.



Joiun tarinaa

Luento

Vienankarjalainen joiku – kansanperinteen luento Pohjankartanossa perjantaina 6.10. kello 17–18.30.

Filosofian tohtori Maari Kallberg luennoi sanoin, kuvin ja sävelin lauluperinteenlajista, jota on vielä viime vuosisadalla laulettu yleisesti Viena Karjalassa. Joikuen on kerrottu nuorten miesten elämästä ennen naimisiinmenoa ja ajankohtaisista tapahtumista. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Leevi Madetojan katu 1, Oulu.



Vanha klubi uudessa paikassa

Keikka

Doom Unit Hevimesta liveklubilla perjantaina 6.10. kello 21–04.

Hevimestan muuttamista Kantiksen vanhoihin tiloihin juhlistetaan perjantaina live-musiikin parissa. Avajaisiltaa rytmittää noin kello 23.15 aloittava Doom Unit Tampereelta. Täysi-ikäisille tarkoitettuun avajaisiltaan pääsee sisään maksamalla 2 euron eteispalvelumaksun. Uusikatu 23, Oulu.



Vinyyliniilot hoi!

Messut

Oulun levymessut Ravintola Rauhalassa lauantaina 7.10. kello 11–16.

Rauhalassa järjestetään lauantaina ihka aidot levymessut. Myynnissä on pientä ja isoa vinyyliä, cd-levyjä, c-kasetteja ja muuta aiheeseen liittyvää. Musiikkityyleistä voi löytää muun muassa suomirockia, klassikoita, heviä, poppia, punkrockia, räppiä, kantria ja bluesia. Kaikille avoimet messut ovat pääsymaksuttomat. Mannenkatu 4, Oulu.



Porukalla piirtämään

Sarjakuva

24 tuntia sarjakuvaa -päivä kauppakeskus Valkean kesäkadulla lauantaina 7.10. alkaen kello 12.

Oulun Sarjakuvakeskus järjestää 24h Comics Day -tapahtuman Kauppakeskus Valkean kesäkadulla. Sarjakuvantekijöiden tavoitteena on saada valmiiksi vuorokauden aikana 24-sivuinen sarjakuva-albumi. Tapahtumaan voi osallistua vain osittain. Mukaan kannattaa ottaa omia papereita sekä kyniä. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Isokatu 25, Oulu.



Maalaispoika Navetassa

Keikka

Mikko Alatalo ravintola Navetassa Haukiputaalla lauantaina 7.10. kello 23–01.

Kiiminkijoen oma poika Mikko Alatalo saapuu laulamaan Juice Leskisen kanssa tekemiään biisejä. Luvassa on myös tuttuja kappaleita Syksyn sävel -kilpailuista. Alataloa säestää hanuristi Jammi Humalamäki. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat 5 euroa. Kirkkotie 6, Haukipudas.

