Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Tulkintaa Tuirasta, Kolo täynnä runoja ja parodiaa elämäntapavalmentajista

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Tuiralaista tulkintaa

Klubi

Tiina Vaattovaara ravintola Konst o. Delissä perjantaina 15.9. kello 16–18.

Art Goes Afterwork -klubin esiintyjäksi saapuu tällä kertaa oululainen laulaja-lauluntekijä Tiina Vaattovaara, jonka suomenkielinen poprock sukeltaa siniseen, iskee silmää ja tanssii arjen huolet kadoksiin. Tuiralaisartistia säestää kitaristi Janne Kiilakoski. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.



Runot täyttävät Kolon

Runous

Cafe & Bar Kolon runoilta perjantaina 15.9. kello 19–20.

Kolossa runoilevat oululainen poikkitaiteilija Epe Niiranen, Tampereella syntynyt ja teksteissään vaikeasti hahmoteltavaa pyhää käsittelevä Timo Myllymäki ja valtakunnallisella Runo-Kaarina-palkinnolla palkittu Riikka Ulanto. Runoilta on pääsymaksuton. Pakkahuoneenkatu 5, Oulu.



Klubi Kirjamessujen hengessä

Klubi

Pisteklubi kahvila Ruiskuhuoneella perjantaina 15.9. kello 19–00.

Huutomerkki ry:n Pisteklubi rantautuu Raaheen Kirjamessujen kunniaksi. Illan ohjelmassa on muun muassa Jouko Saksion ja Lasse Kalleisen runoesitykset, Hannu Päkkilän stand up -henkinen aikuissatutuokio sekä Essin ja Maurin laululyyrinen ukulelehetki. Pisteklubin jälkeen Kimmo Korpela vetää kiperän kirjavisan. Illan päättää Mari Vuoritien Tulilintu-yhtye. Klubi on pääsymaksuton. Rantakatu 35, Raahe.



Koko kansan karkelot

Kansalaisjuhla

Suomi 100 Koko kansan työllä -kansalaisjuhla Oulun keskustan seurakuntatalolla lauantaina 16.9. kello 11–15.

Kansalaisjuhlaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki kansalaiset nauttimaan isänmaata kunnioittavasta ohjelmasta ja Oulun Sotilaskotiyhdistyksen munkeista. Lisäksi nähtävänä on näyttely, jossa valotetaan sekä Oulun että koko Suomen satavuotista historiaa. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Isokatu 17, Oulu.



Parodiaa Valkeassa

Tanssi

Tanssiteatteri Tsuumi: Elämän (t)ehostajat kauppakeskus Valkeassa lauantaina 16.9. kello 16–17.

Kauppakeskus Valkeassa esitetään osana OuDance-festivaalia helsinkiläisen tanssiteatteri Tsuumin Elämän (t)ehostajat kahvihuonemusikaali, joka on hervoton parodia elämäntapavalmentajista. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen. Isokatu 25, Oulu.



Ollapa Olhavalla

Kyläjuhla

Olhava sanoin ja kuvin Yli-Olhavan Maamiesseuralla sunnuntaina 17.9. kello 13–16.

Olhavan seudun kehittämisyhdistys ry järjestää ohjelmallisen juhlan, jossa muun muassa jaetaan Olhava-aiheisen valokuvauskilpailun palkinnot. Kaikki kyläläiset ja kiinnostuneet ovat tervetulleita. Juhlassa on täytekakku- ja kahvitarjoilu. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Oijärventie 1091, Yli-Olhava.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.