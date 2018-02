Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Tonttujännäri julkaistaan, Ryhmä Hau Valkeassa ja skottipunkkia Toppilassa

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kohti korkeuksia

Dokumentti

Doc Lounge Oulu: Mountain ravintola Tubassa torstaina 22.2. kello 18–21.

Jennifer Peedomin dokumenttielokuvassa Mountain (2017) kiivetään henkeäsalpaaviin korkeuksiin Havaijilla ja pysäyttäviin maisemiin Antarktiksella. Teos on Peedomin ja Australian kamariorkesterin yhteistyöprojekti. Dj Illyana alustaa näytöksen musiikkivalinnoillaan. Pääsymaksu 5 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Kirjallista tonttuilua

Kirjallisuus

Tonttu-romaanin julkaisutilaisuus ravintola Konst o. Delissä perjantaina 23.2. kello 16–18.

Oululaiskirjailija Antti Leikaksen Tonttu – Matka pimeyteen -romaanin julkaisutilaisuus järjestetään kulttuuritalo Valveella ravintola Konst o. Delissä. Ohjelmassa on muun muassa kirjailijan haastattelua ja biokemian tohtori Maarit Jokelan sekä pastori Juha Vähäkankaan ajatuksia kirjasta. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Hallituskatu 7, Oulu.

Taiteilijatapaaminen Muhoksella

Klubi

Koivu ja Tähti Afterwork: Taiteilijatapaaminen perjantaina 23.2. kello 17.30–18.30.

Helmikuun After Workissa valokuvataiteilija Timo Remestä haastattelee kulttuurituottaja Taija Jyrkäs. Myös yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Lisäksi iltaan kuuluu kattaus klassista musiikkia. Tilaisuus on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Muhostie 2, Muhos.

Lasten suosikit saapuvat Valkeaan

Perheet

Kauppakeskus Valkean Lasten lauantai lauantaina 24.2. kello 11–17.

Valkeassa vietetään lasten lauantaita Ryhmä Haun kera. Televisiostakin tutut Samppa ja Vainu esiintyvät kello 12, 14 ja 16. Kuvien ottamiseen ja halimiseen on myös mahdollisuus. Kadonneet pennut -etsintätehtävä on käynnissä koko tapahtuman ajan. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Isokatu 25, Oulu.

Toppilassa tärähtää

Keikkailta

Oi Polloi, Vivisektio ja Jugglin Jugulars ravintola Ykän Pubissa lauantaina 24.2. kello 20–01.

Skonlantilainen anarkopunkyhtye Oi Polloi palaa Ouluun yli kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Mukana ovat myös kotimaiset punkyhtyeet Vivisektio ja Juggling Jugulars. Ennen keikkoja kello 20 esitetään dokumenttielokuva Accidental Anarchist (2017). Täysi-ikäisille tarkoitetun illan pääsyliput maksavat ovelta kahdeksan euroa. Merimiehentie 1, Oulu.

Potentiaalia purkukohteista

Luento

Purkurakennusten potentiaali taiteen ja kulttuurin pelikenttänä -luento Oulun taidemuseossa sunnuntaina 25.2. kello 14–16.

Rakkaudesta vapauteen -näyttelyn kuraattori Jouni Väänänen johdattelee kuulijat pohtimaan purkurakennusten käyttömahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin saralla. Luennolla käydään muun muassa läpi kotimaisia ja kansainvälisiä purkurakennuksissa toteutettuja projekteja. Luento sisältyy taidemuseon pääsymaksun hintaan. Kasarmintie 9, Oulu.

