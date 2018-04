Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Taidepoppia Intiössä, vappuisia kirpparilöytöjä ja pikkuvipeltäjiä

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Kirjailijavierailu pääkirjastossa

Luento

Kirjailija Susanna Alakoski Oulun pääkirjastossa torstaina 26.4. kello 10.30–11.30 ja 17–18.30.

Ruotsinsuomalainen kirjailija Susanna Alakoski luennoi aiheenaan Lähimmäisen helvetti kaupunginkirjaston Pakkalan salissa torstaiaamupäivänä. Myöhemmin samana päivänä kello 17 alkaen hän kertoo tuotannostaan ja työstään kirjailijana kirjaston katutason Tapahtumatila Laiturissa. Osana Ruotsalainen kevät Oulussa -tapahtumaa järjestettävät tilaisuudet ovat ruotsinkielisiä ja ne tulkataan suomeksi. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja pääsymaksuttomia. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Taidepoppia vesitornissa

Julkaisujuhla

Nina Jacksonin esikoislevyn julkaisujuhla Intiön vesitornissa perjantaina 27.4. kello 19–21.

Oululaisen laulaja-lauluntekijä Nina Jacksonin esikoislevy Pop Philosophyn julkaisujuhlaa vietetään Intiön tunnelmallisessa vesitornissa. Illan ohjelmaan kuuluu Jacksonin live-esiintyminen, kakkutarjoilu ja esikoislevyn kannen suunnitelleen Anna Kupilan Art Wall. Julkaisujuhlan pääsyliput maksavat 4 euroa käteisellä. Intiönpolku 2, Oulu.

Pohdintaa ja kulttuuria

Klubi

Pihalla-klubi Cafe Pihassa perjantaina 27.4. kello 20–23.

Historian toisen kulttuuria ja asiapitoisia tuokioita tarjoilevan Pihalla-klubin ohjelma alkaa pyöreän pöydän keskustelulla, jonka keskustelijoina ovat tällä kertaa Jarkko Korpua, Tommi Saha ja Antti Liimatta. Luvassa on syvää älyllistä pohdintaa maustettuna tietämättömyydellä. Ilta jatkuu Sahan kehittämällä tuplarunoudella ja Duo Kanuunan esiintymisellä. Klubi on pääsymaksuton. Kauppurienkatu 7, Oulu.

Vappukamppeet kirpparilta

Kirpputori

Oulun seudun Wappukirppis Zemppi Areenalla lauantaina 28.4. kello 10–16.

Zemppi Areena täyttyy kolmatta kertaa kirpputoripöydistä ja -myyjistä. Luvassa on todennäköisesti hulinaa, sillä kahdessa ensimmäisessä kirpputorissa asiakkaita on käynyt järjestäjien mukaan yli 600 henkeä ja parhaat myynnit ovat olleet lähes 1000 euroa. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Pekurintie 2, Kempele.

Riisuttua runttaamista

Keikka

Jaakko ja Jay ravintola Tubassa lauantaina 28.4. kello 21–00.

Akustisen folkpunk -yhtye Jaakko & Jayn kevätkiertue kaartaa lauantaina ravintola Tubaan. Tamperelainen kaksikko on luonut mainetta akustisen kitaran ja pienen rumpusetin energisesti säestämillä esityksillä. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan 9 euroa maksavat liput myydään ovelta kello 20 alkaen. Mannenkatu 2, Oulu.

Jyrsijöitä joka makuun

Lemmikit

Kani- ja jyrsijänäyttely Maikkulan nuorisotalolla sunnuntaina 29.4. kello 10–17.

Oulun seudun jyrsijäharrastajat ry järjestää pet-luokkien näyttelyn kaikille kaneille ja lemmikkijyrsijöille.

Lemmikkien arvostelut alkavat kello 10. Mukana on myös lasten pehmoeläinluokka. Pikkukisojen ohessa tuomarien ruokatauolla järjestetään boksintuunauskilpailu sekä kanien ja marsujen vappu-aiheinen pukukilpailu. Tapahtuma on yleisölle avoin ja buffetista voi ostaa kahvia, mehua ja pientä purtavaa. Kangaskontiontie 3, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.