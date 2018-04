Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Suuria taiteilijoita, pieniä soittimia ja kiinnostava keikkakattaus

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.



Lastenkirjailija Laiturissa

Keskustelu

Kirjailijavieraana Maikki Harjanne Oulun kaupunginkirjastossa torstaina 5.4. kello 18–19.

Viime joulukuussa Pro Finlandia -palkittu kirjailija Maikki Harjanne kertoo urastaan Eva Polttilan haastattelemana pääkirjaston Tapahtumatila Laiturissa. Harjanne on kirjoittanut ja kuvittanut 40-vuotisen uransa aikana yli sata teosta. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Kaarlenväylä 3, Oulu.

Palvottu ja parjattu taiteilija

Keskustelu

Orjatsalo – taiteilija politiikan kurimuksessa Galleria Harmajassa perjantaina 6.4. kello 17–19.

Galleria Harmajassa tutustutaan politiikan pyörteisiin viime vuosisadan alkupuoliskolla tempautuneeseen teatterivaikuttajaan Aarne Orjatsaloon. Vieraana Orjatsalon pojanpoika, itsekin pitkän teatteriuran tehnyt Jotaarkka Pennanen, joka on kirjoittanut elämäkerran isoisästään. Tilaisuudessa on varattu aikaa myös kysymyksille ja tarjoilulle. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Pikisaarentie 17, Oulu.

Ukulelet soimaan

Keikka

Timo Nykyrin Ukuleleorkesteri Oluthuone Leskisessä perjantaina 6.4. kello 19–22.

Oululainen Timo Nykyrin Ukuleleorkesteri esiintyy jälleen Leskisessä henkilökunnan pyynnöstä. Pikkuruisten soitinten ja isojen miesten orkesteri tekee versioita tutuista suosikkikipaleista. Kirkkokatu 10, Oulu.

Toppilassa tärähtää

Keikkailta

Toppila palaa ja kuolee ravintola Ykän Pubissa lauantaina 7.4. kello 20–03.

Tanssiravintola Ykän Pubissa vietetään perjantaina hardcoren, crustin ja grindcoren täyttämää keikkailtaa viiden kokoonpanon voimin. Lavalle nousevat Mustasuo, Pandemia, Total Vomit Experience, Sys-Ra ja Turhuus. Lisäksi kello 21 kuullaan oululaisrunoilija Immu Suomisen lausuntaa. Täysi-ikäisille tarkoitetun illan pääsyliput maksavat ovelta 6 euroa. Merimiehentie 1, Oulu.

Retrosta rillumareihin

Keikka

Muuan Mies ravintola Tubassa lauantaina 7.4. kello 21–23.30.

Neljännen pitkäsoittonsa maaliskuussa julkaissut Muuan Mies saapuu ravintola Tubaan. Mustaa rytmimusiikkia ja iskelmällistä retrosointia yhdistelevän yhtyeen kappaleissa kuuluu vaikutteita Massive Attackista rillumarei-perinteeseen. Kappaleiden aiheet vaihtelevat ruoanlaitosta ja liikakalastuksesta rakkauselämän tragikoomisiin kuvauksiin. Täysi-ikäisille tarkoitetun keikan pääsyliput maksavat ovelta 12 euroa. Mannenkatu 2, Oulu.

Lastenleffa luontokeskuksessa

Elokuva

Nemoa etsimässä -elokuva Liminganlahden luontokeskuksessa sunnuntaina 8.4. kello 14–16.

Limingan luontokeskuksen auditoriossa näytetään sunnuntaina lastenelokuva Nemoa etsimässä (2003). Oscar-palkitussa Pixar-animaatiossa yksinhuoltajaksi jäänyt vuokkokala etsii koulumatkalla kadonnutta poikaansa. Elokuvan suositusikäraja on 7 vuotta. Näytös on pääsymaksuton. Rantakurvi 6, Liminka.

