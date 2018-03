Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Soul-juna saapuu Ouluun, sirkustähdet esiintyvät Värtössä ja perinteinen pääsiäiskokko

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Soul-juna puksuttaa Ouluun

Tanssiklubi

Soul Train – The Hippest Trip in Oulu Välivainion Tukikohdalla torstaina 29.3. kello 19.30–02.

Välivainiolla tanssitaan kiirastorstaina mustan rytmimusiikin tahdissa. Tanssija Teemu Tuohimaa johdattaa halukkaat locking- ja soul-tanssin saloihin työpajassaan kello 20–21. Työpajaa seuraa tanssijamit kello 21–22. Jameissa ja kello 22 alkavassa illan varsinaisessa juhlaosuudessa kuullaan dj:n soittamaa musiikkia. Työpaja ja tanssijamit ovat kaikille avoimet ja ilmaiset. Kello 22 alkavat bileet on tarkoitettu täysi-ikäisille. Sorvarintie 5, Oulu.

Oululaismetallia kuunteluun

Levyennakko

Mors Subitan levyn ennakkokuuntelu Cafe Kulumassa perjantaina 30.3. kello 18–21.

Oululaismetalliyhtye Mors Subita julkaisee 6. huhtikuuta Into the Pitch Black -nimeä kantavan kolmosalbuminsa. Levystä kiinnostuneille tarjoutuu mahdollisuus päästä kuuntelemaan uutuus ennakkoon viikkoa ennen julkaisua Kulumassa. Lisäksi paikan päällä voi tavata bändin jäseniä. Uutuuslevy kuunnellaan illan aikana kahdesti alusta loppuun alkaen kello 18 ja 19.30. Tapahtuma on pääsymaksuton. Kauppurienkatu 5, Oulu.

Perinteistä pilkkimistä

Kalastus

Pilkkikisat Tyrnävän Suutarinjärvellä lauantaina 31.3. kello 11–14.

Suutarinkylän-Ylipään kyläyhdistys järjestää perinteiset pilkkikisat Suutarinjärvellä. Kisasarjoja on naisille, miehille ja lapsille. Voittajat palkitaan. Osallistuminen aikuisten sarjoihin maksaa 10 euroa ja lasten sarjaan 5 euroa. Kaikki lasten sarjaan osallistuvat palkitaan. Lisäksi ohjelmaan kuuluu arvontaa ja myytävänä on makkaraa, mehua, kahvia ja pullaa. Lisäksi mahdollisuus hiihtää perinteistä järven ympäri kiertävällä ladulla. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Suutarinjärventie 16, Tyrnävä.

Tähtihetkiä sirkuksessa

Sirkus

Tähtisirkuspäivä Oulun Tähtisirkuksen tiloissa Värtössä lauantaina 31.3. kello 12–17.

Viidettä kertaa järjestettävän sirkusriehapäivän ohjelmassa on muun muassa sirkusesitys, jonka jälkeen sirkusvälineiden kokeilua, ilmapalloeläimiä ja kasvomaalausta. Karnevaalitunnelmaan kuuluvat myös popkornit, hattarat ja muut herkut. Ohjelma pyöritetään päivän aikana läpi kaksi kertaa. Pääsylipun voi ostaa joko kello 12 tai kello 15 alkavaan tapahtumaan. Kaikille avoimen tapahtuman pääsyliput maksavat käteisellä 7 euroa. Kurkelantie 2, Oulu.

Lammassaaressa loimuaa

Pääsiäinen

Pääsiäiskokko Oulun Lammassaaressa lauantaina 31.3. kello 18–21.

Lions Club Oulun pääsiäiskokko syttyy Lammassaaressa jo 39. kerran. Tapahtuma luotiin vuonna 1980, jolloin tarkoituksena oli tuoda pohjanmaalainen perinne Ouluun. Lankalauantaina koko perheellä on mahdollisuus viihtyä pääsiäiskokon äärellä ja osallistua hyväntekeväisyystoimintaan. Paikalla on myös trullikilpailu. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Lammassaari, Oulu.

Huhtikuu alkaa bongaten

Luonto

Keväinen linturetki Toppilansaaren Pitkämöljällä sunnuntaina 1.4. kello 10–11.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys järjestää huhti–toukokuussa jokaisena sunnuntaina opastettuja lintujen tarkkailu- ja kävelyretkiä Oulussa. Tarkoituksena on seurailla kevään edistymistä ja lintujen saapumista kokeneen oppaan johdolla. Retket alkavat aina Pitkämöljältä. Paikalle löytää helposti kulkemalla Pitkämöljäntien päähän Toppilansaaressa ja seuraamalla pyörätietä rantaan asti. Pitkämöljä, Oulu.

