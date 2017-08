Viikonlopun menovinkit Oulun alueelle: Sotilaiden soitantaa, paikallisbändin jäähyväiset ja puumiljöön kesäjuhla

Kaipaatko tekemistä loppuviikolle ja viikonlopuksi? Kokosimme listaan Oulun ja lähialueiden kiinnostavia tapahtumia. Lisää tapahtumia löydät Kalevan tapahtumat-sivulta.

Uusi visa uudessa pubissa

Tietovisa

Kemmyn tietovisa Pub & Club Letkunpuiston Helmessä torstaina 17.8. kello 18–20.

Uudellekadulle avatussa Pub & Club Letkunpuiston Helmessä visaillaan torstaisin. Kysymysten aihepiirit jakautuvat musiikkiin ja yleistietoon. Osallistua saa 1–5 henkilön joukkueissa. Kahdelle parhaalle joukkueelle on luvassa lahjakortteja. Lisäksi muiden joukkueiden kesken järjestetään lucky loser -arvonta. Tapahtuma on pääsymaksuton. Uusikatu 23, Oulu.

Sotilaallista soitantaa

Konsertti

Puolustusvoimien Suomi 100 -kesäkiertue Oulun kauppatorilla perjantaina 18.8. kello 18–21.

Ilmavoimien Big Band tarjoilee konsertin aluksi Suomi 100 soi! -ohjelmiston, joka on läpileikkaus Suomessa esitettyä populäärimusiikkia 100-vuotisen itsenäisyyden ajalta. Solisteina toimivat Aili, Tuuli ja Heini Ikonen. Lisäksi torilla kuullaan Lapin sotilassoittokunnan Big Bandin funk-tyylisiä versioita Abban kappaleista sekä puolustusvoimien varusmiessoittokunnan Show Bandin energinen setti. Tapahtuma on

kaikille avoin ja ilmainen. Kauppatori, Oulu.

Välivainiolla jorataan

Keikkailta

Eteläranta, Moly, Pelko ja Meladuo Välivainion Tukikohdassa lauantaina 19.8. kello 19–01.

Tukikohdassa keikkaillaan lauantai-iltana neljän kokoonpanon voimin. Lavalle nousevat oululaisen Mela-yhtyeen duokokoonpano, synkkää vaihtoehtorockia soittava Pelko Helsingistä, inhoromanttisesti rokkaava Moly Jyväskylästä sekä eletystä ja elämättömästä elämästä musisoiva Eteläranta Helsingistä. Keikkaillan pääsyliput maksavat käteisellä ovelta 8 euroa. Sorvarintie 5, Oulu.

Oululaisbändin jäähyväiset

Keikka

Valkea Huone: Jäähyväiset Snooker Timessä lauantaina 19.8. kello 21–22.

Helmikuussa 2015 Oulussa perustettu Valkea Huone -popyhtye jättää hyvästit yleisölleen lauantai-iltana Snookerissa. Rumpali-kitaristi lähtökohdasta ponnistaneen parivuotiselle taipaleelle mahtuu keikkailua, kappaleiden tekoa, EP:n julkaisu ja hauskanpitoa. Täysi-ikäisille tarkoitettu jäähyväiskeikka on pääsymaksuton. Asemakatu 28, Oulu.

Pikisaareen piknikille

Piknik

Swingpiknik Oulun Pikisaaressa sunnuntaina 20.8. kello 12–16.

Pikisaaren Osaon oppilaitoksen sisäpiha ja Keltainen Talo sykkivät sunnuntaina vietettävänä ravintolapäivänä New Orleansin tunnelmaa. Luvassa on hyväntuulisesti soivaa swing-musiikkia ja kuumana poreilevaa gumbo-keittoa. Neljättä kertaa järjestettävän Swingpiknikin esiintyjäkaartia tähdittää Kenneth Sjöwall’s Dixie Dudes sekä tuoreeltaan debytoinut Shaahi. Grillit ovat kuumana myös omia eväitä varten.

Tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy. Pikisaarentie 13, Oulu.

Puuhaa puumiljöössä

Puistotapahtuma

Raksilan kesäjuhlat Oulun Puu-Raksilassa sunnuntaina 20.8. kello 13–16.

Raksilan asukasyhdistys kutsuu kaikki viettämään koko perheen kesäjuhlaa Raksilan puistoon. Myytävänä on käteistä vastaan lohisoppaa, kahvia, pullaa ja mehua. Ohjelmassa on musiikkiesityksiä, Capoiera-näytös, Japanilaisen Taidon näytös ja kirpputori. Halukkaat ovat tervetulleita pitämään kirpputoria tai muuta myyntipistettä. Tapahtuma on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Puu-Raksila, Oulu.

Katso lisää tapahtumia Kalevan tapahtumat-sivulta.